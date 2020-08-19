Премьер-министры России и Беларуси обсудили сотрудничество в энергетике

Премьер-министры России и Беларуси в среду провели телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе правительства, Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили конкретные задачи по наращиванию торгово- экономического сотрудничества и углублению кооперации в энергетике, промышленности и других областях.

"Главы правительств согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Ранее премьер-министры двух стран разговаривали по телефону 10 августа.