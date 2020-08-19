Производство вездеходов "Шерп" могут наладить еще в шести странах

Вездеходы Sherp справедливо называют российскими. Они были созданы на базе внедорожника, разработанного петербургским инженером-изобретателем Алексеем Гарагашьяном. Но ровно в той же степени "Шерпы" и украинские.

Дело в том, что производство транспортных средств повышенной проходимости, которые зарекомендовали себя во всем мире, налажено еще и на Украине. Это было сделано неспроста - по известным геополитическим причинам и из-за санкционной политики Запада за границу проще отправлять технику с лейблом Made in Ukraine. Впрочем, эта надпись размещена за спинкой переднего сиденья - и найти ее без подсказки непросто.

Судя по информации из открытых источников, спрос на Sherp в России пока выше, чем в Европе. И значительно выше - чем на Украине, хотя именно тут расположено проектно-конструкторское бюро, здесь выпускают и могучие покрышки, без которых вездеход перестанет быть таковым. Но, кажется, совсем скоро украинское предприятие может быть закрыто. Зато вместо него, не исключено, появятся заводы в дальнем зарубежье. Причина - в отсутствии какой-либо поддержки со стороны власти.

"Мы заявили о своем желании строить новый завод в прошлом году. Заявили и обратились к профильным органам государственной власти с запросом предложить условия, на которых мы могли бы его построить здесь. Мы ответственно ездили на встречи, ответственно отвечали на поступившие вопросы, ответственно и настойчиво приглашали посмотреть на наше производство и на текущий момент все еще ждем предложений", - написал в своем Facebook гендиректор украинской компании Ярослав Пригара.

По его словам, интерес властных структур производитель почувствовал, но весьма специфический. "За последние 6 месяцев у нас уже 4-я проверка государственных контролирующих органов, но мы к ним относимся с пониманием, так как отдаем отчет, что предприятие, отправляющее всю продукцию на экспорт и претендующее на возмещение НДС ничего хорошего экономике принести не может", - написал топ-менеджер.

И предупредил, что уже "6 стран пригласили разместить производство у них, все они имеют ВВП на душу населения значительно выше, чем Украина, экономики некоторых стран больше нашей в десятки раз". При этом свою заинтересованность в выпуске "Шерпов" были озвучены якобы на уровне послов и министров, причем "большинство из них лично побывали на заводе". А компенсации, которые предложены бизнесменам, позволят покрыть до 70% расходов на строительство нового предприятия.

В амбициозные заявления Ярослава Пригара поверить вполне можно. Вездеходы Sherp становились героями шоу Top Gear, собирали миллионы просмотров в соцсетях. Одним из покупателей "Шерпов" стал популярный рэпер Канье Уэст, который планирует участвовать в следующих выборах президента США.