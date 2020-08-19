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19.08.2020 00:16
Рубрика: Спорт

"ПСЖ" вышел в финал Лиги чемпионов, разгромив "Лейпциг"

Текст: Максим Домчев
В первом полуфинале Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:0 разгромил немецкий "Лейпциг".
Фото: EPA-EFE/Manu Fernandez / POOL Фото: EPA-EFE/Manu Fernandez / POOL
Фото: EPA-EFE/Manu Fernandez / POOL

Парижский клуб был явным фаворитом в этом матче, однако поклонники "Лейпцига" верили, что их команда сможет дать бой грозному сопернику и побороться за место в финале Лиги чемпионов. Однако все их надежды рухнули уже в первом тайме. На 12-й минуте после подачи штрафного игроки "Лейпцига" упустили Маркиньоса, который ударом головой отправил мяч в сетку. А в конце тайма Анхель Ди Мария воспользовался ошибкой обороны соперника и с близкого расстояния поразил ворота.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
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Во второй половине встречи Хуан Бернат довел счет до крупного, однако перед тем, как засчитать гол, арбитры провели консилиум и все же не увидели в предшествовавшем голу моменте нарушения правил со стороны парижан. Старателен был Неймар, но ему снова не везло - дважды мяч после его ударов попал в штангу.

"ПСЖ" выиграл и в воскресенье в финале сыграет с победителем матча "Бавария" - "Лион".

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен" Лига чемпионов 2019/2020

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