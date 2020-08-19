Новости

Обнародован настоящий диагноз Михаила Ефремова 17:59
Пушков: Молниеносный майдан в Беларуси не состоялся 17:51
Стало известно имя погибшего в Сирии российского генерала 17:28
Ученые выявили новый механизм проникновения коронавируса в организм 17:20
Москалькова попросила защитить арестованную в США россиянку от COVID-19 17:17
Рядом с Землей обнаружили пять НЛО 17:04
ВОЗ призывает государства помочь бедным странам с вакциной от коронавируса 16:57
Вышел первый трейлер нового фильма Софии Копполы с Биллом Мюрреем 16:56
Посольство РФ в Норвегии заявило протест из-за высылки российского дипломата 16:51
Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве 16:51
Бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование над Японским морем 16:49
Российские биологи открыли новый вид гекконов с леопардовым окрасом 16:33
В Алабушево открылась выставка инновационных технологий 16:31
В приложении "Московский транспорт" появилось расписание автовокзалов 16:27
Минкомсвязь обеспечит точками wi-fi 25 тыс российских деревень 16:23
В Астрахани двое полицейских спасли тонувшего ребенка 16:21
Кокорин не попал в заявку "Спартака" на матч РПЛ против "Уфы" 16:15
Латвия не признает победу Тихановской на выборах в Беларуси 16:14
Мишустин подписал распоряжение о выплатах классным руководителям 15:59
Лукашенко: Мы должны вернуть белорусам спокойную страну 15:48
Жители Ростова, Краснодара, Москвы больше других в России любят семечки 15:45
В Минобороны Беларуси сообщили о плановых занятиях по боевой подготовке 15:40
На Урале нарушительница режима отказалась надевать маску даже в суде 15:35
Бывшего руководителя общества ветеранов ограбили на 750 тысяч рублей 15:34
В Кремле обеспокоены грубыми действиями в отношении журналистов из РФ 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
19.08.2020 17:51
Рубрика: Власть

Пушков: Молниеносный майдан в Беларуси не состоялся

Текст: Галина Мисливская

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что попытка быстрой смены власти в Беларуси путем уличных протестов не удалась.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Путин заявил о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

"Молниеносный майдан не состоялся. Ситуация в Белоруссии - и вокруг нее - переходит в фазу затяжного противостояния", - написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор также прокомментировал ответ Евросоюза на события, последовавшие за выборами президента Беларуси. "Как показывает реакция Риги и ряда других европейских столиц, не все так просто: страны ЕС, да и США маневрируют, пытаясь не сделать ложный шаг и опасаясь торопить события", - отметил он.

Ранее глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич заявил, что власти республики не видят возможности признать оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую победителем выборов президента Беларуси, поскольку "результаты выборов остаются неизвестными".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Обстановка в Беларуси после выборов президента

Главное сегодня

Ученые выявили новый механизм проникновения коронавируса в организм
Песков объяснил частые звонки Лукашенко Путину
Правительство выделит 430 млн рублей на экологические работы в Усолье-Сибирском
ЦИК подготовит предложения по улучшению процедуры регистрации кандидатов
Суд эвакуировали во время слушаний по делу о ДТП с Ефремовым
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг