Пушков: Молниеносный майдан в Беларуси не состоялся

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что попытка быстрой смены власти в Беларуси путем уличных протестов не удалась.

"Молниеносный майдан не состоялся. Ситуация в Белоруссии - и вокруг нее - переходит в фазу затяжного противостояния", - написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор также прокомментировал ответ Евросоюза на события, последовавшие за выборами президента Беларуси. "Как показывает реакция Риги и ряда других европейских столиц, не все так просто: страны ЕС, да и США маневрируют, пытаясь не сделать ложный шаг и опасаясь торопить события", - отметил он.

Ранее глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич заявил, что власти республики не видят возможности признать оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую победителем выборов президента Беларуси, поскольку "результаты выборов остаются неизвестными".