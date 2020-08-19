Рассмотрение дела о ДТП с Ефремовым возобновилось после эвакуации суда

Сообщение о минировании здания Пресненского суда, где рассматривалось дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, оказалось ложным. Заседание, прерванное из-за эвакуации, возобновлено, сообщает РИА Новости.

Напомним, в суд поступила анонимная угроза о заложенном взрывном устройстве. Все находившиеся в здании люди покинули его после объявления об эвакуации, прозвучавшего по внутренней связи.

Сообщается, что Михаила Ефремова увезли на машине ФСИН. Сейчас он уже снова суде. Ожидается, что сегодня артист даст показания.

Всего за этот день было эвакуировано семь московских судов в связи с подобными анонимными сообщениями.