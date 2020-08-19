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19.08.2020 14:35
Рубрика: Происшествия

Суд эвакуировали во время слушаний по делу о ДТП с Ефремовым

Судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова прервалось из-за анонимной угрозы о заложенном взрывном устройстве.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Потерпевшие заявили к Михаилу Ефремову два иска

Пресненский суд, где проходило рассмотрение дела, эвакуировали, сообщает РИА Новости.

Сегодня в суде были заслушаны свидетели защиты.

Напомним, Михаилу Ефремову вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

По версии следствия, он выехал на своем черном внедорожнике на встречную полосу на Садовом кольце и протаранил двигавшийся во встречном направлении минифургон. Водитель фургона 57-летний Сергей Захаров от полученных в аварии травм на следующее утро скончался. Впоследствии выяснилось, что актер находился за рулем в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.

Происшествия Правосудие Суд ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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