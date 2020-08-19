Суд эвакуировали во время слушаний по делу о ДТП с Ефремовым

Судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова прервалось из-за анонимной угрозы о заложенном взрывном устройстве.

Пресненский суд, где проходило рассмотрение дела, эвакуировали, сообщает РИА Новости.

Сегодня в суде были заслушаны свидетели защиты.

Напомним, Михаилу Ефремову вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

По версии следствия, он выехал на своем черном внедорожнике на встречную полосу на Садовом кольце и протаранил двигавшийся во встречном направлении минифургон. Водитель фургона 57-летний Сергей Захаров от полученных в аварии травм на следующее утро скончался. Впоследствии выяснилось, что актер находился за рулем в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.