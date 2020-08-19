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19.08.2020 22:25
Рубрика: Экономика

На станции прочти

На МЦД появилась онлайн-библиотека
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 185(8239)
На станции Стрешнево второго Московского центрального диаметра заработала онлайн-библиотека. В ближайшие дни скачать бесплатные книги смогут пассажиры и остальных станций МЦД, сообщила в среду замначальника столичного метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Проект "Книги в метро", напомню, запустили летом 2018 года - вместе с открытием "Рассказовки", по своему дизайну напоминающей библиотеку. Чтобы скачать роман или пьесу, нужно просканировать QR-код с помощью камеры смартфона или мобильного приложения. Плакаты с кодами размещены на станции. Загрузить на своем гаджете книгу можно и в других точках подземки. Например, на "Пушкинской", "Чеховской", "Достоевской" и "Библиотеке имени Ленина". Теперь виртуальные полки можно встретить и на МЦД. Об этом просили сами пассажиры - участники прошедшего краудсорсинг-проекта. На каждой платформе, по словам Темниковой, можно будет скачать разные произведения. Например, на Силикатной - "Анну Каренину" Льва Толстого, на Рабочем поселке - "Преступление и наказание" Федора Достоевского, а на Одинцово - "Обломова" Ивана Гончарова.

Две станции московского метро изменят график работы

С момента запуска проекта, по данным пресс-службы метро, пассажиры скачали книги более ста тысяч раз. Чаще всего пользователи загружают на смартфоны "Ярмарку тщеславия" Уильяма Теккерея, "Путешествие к центру Земли" Жюля Верна, "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, "Хитрость" Мопассана, "Исповедь хулигана" Сергея Есенина.

Напомню, этим летом читатели столичных библиотек отдают предпочтение отечественным авторам. По данным департамента информационных технологий, взрослые москвичи чаще всего берут сатирический роман "Шапка Шпаковского" Андрея Волоса. Популярны также романы "Говорит Москва" Александра Кондрашова и "Беллона" Бориса Акунина. Дети же еще зимой интересовались книгами о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг, а сейчас все внимание сместилось в сторону русской классики. Большая часть произведений входит в перечень книг из школьной программы. У аудитории до 16 лет лидером оказался "Конь с розовой гривой" Виктора Астафьева. На втором месте - сборник рассказов Ивана Тургенева "Записки охотника", а на третьем - рассказ Антона Чехова "Лошадиная фамилия".

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