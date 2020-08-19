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19.08.2020 09:28
Рубрика: Общество

Пациенты московских поликлиник, вставших на ремонт, посетили врачей по новым адресам более 360 тысяч раз

Текст: Любовь Проценко

Ранее сообщалось, что в 25 зданиях московских поликлиник с начала июня идет капремонт. А пациенты временно обращаются за медпомощью в другие филиалы этих лечебных учреждений. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подробнее об этом.

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"Средний возраст 25 поликлиник, ушедших на ремонт в конце июня, составляет более 45 лет. Эти здания устарели, им необходимо комплексное обновление. После ремонта поликлиники оборудуют современной диагностической техникой, а для пациентов и врачей будут созданы комфортные условия. Медицинская помощь во время ремонта остается доступной - просто оказывается в других филиалах поликлиник. Своих врачей по новым адресам горожане посетили уже более 360 тысяч раз", - заявила Ракова.

Записаться на прием по-прежнему можно всеми привычными способами: онлайн, по телефону или с помощью инфомата в поликлинике. Только теперь нужно обращать внимание на адрес поликлиники, который указан в талоне, и номер кабинета.

Работы по капремонту проводятся в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник. Всего в программу входит 135 зданий. Их ждет комплексное обновление, начиная с внешнего облика и заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями. Дополнительно рядом с поликлиниками будет благоустроена и территория, появится больше зеленых насаждений. Сейчас ремонт начался уже в более четверти зданий, из них - 20 детских, 16 взрослых и одно здание детско-взрослой поликлиники.

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Всю информацию, по какому адресу обращаться за медицинской помощью на время ремонта своей поликлиники, схему проезда, а также расписание приема специалистов можно узнать на портале mos.ru, официальном сайте департамента здравоохранения города Москвы и по телефону справочной службы 8 (495) 531-69-98 по будням с 08.00 до 20.00 и выходные дни с 08.00 до 16.00. Помимо этого, специалисты на стойках информации поликлиник всегда готовы помочь и ответить на все интересующие вопросы.

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