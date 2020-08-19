Алексей Ладыков укрепил лидерство среди сити-менеджеров в ПФО

Глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков удержал лидерство среди коллег в медиарейтинге руководителей городов Приволжского федерального округа.

Это следует из данных, опубликованных компанией "Медиалогия".

Ладыков вошел в пятерку самых медийных руководителей городов ПФО, а среди сити-менеджеров занял первое место. Это лидерство глава администрации Чебоксар удерживает четвертый месяц подряд.

Напомним, рейтинги первых лиц субъектов всех округов России формируются на основе мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени. В июле в столице Чувашии самыми обсуждаемыми темами в средствах массовой информации стали: празднование Дня города Чебоксары в онлайн-формате, благоустройство общественных пространств и 110 дворов, строительство школы в "Садовом", а также ремонт дорог и многоквартирных домов.