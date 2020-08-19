Самарский академический театр оперы и балета прервал вынужденное молчание. 17 августа здесь состоялись два первых концерта оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Совершая свое традиционное "Пасхальное" турне по стране, которое из-за пандемии отложили на конец лета, коллектив уже выступил в Твери, Москве, Тихвине, Орле, Казани. Самарская сцена тоже оказалась счастливой и для музыкантов, и для зрителей. Аншлагу помешали разве что особые меры предосторожности, предписывающие рассадку зрителей через кресло. Это же отразилось и на уменьшенном составе оркестра - полтора метра между музыкантами, духовая группа и вовсе играла за защитными экранами.

Но звучание музыки Мендельсона, Мусоргского и Чайковского от ограничений не пострадало, как и всегда бывает у маэстро Гергиева - зал долго не отпускал оркестр со сцены.

Стоит отметить, что данный музыкальный фестиваль, задуманный как приношение 75-летию Великой победы, был адресован также медикам и волонтерам, которые вот уже более пяти месяцев по всей стране держат оборону от коронавируса. Поэтому концерт был благотворительным и, несмотря на различные тональности прозвучавших произведений, оказался мажорным.