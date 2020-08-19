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19.08.2020 15:57
Рубрика: Культура

Триумф после паузы

Текст: Инга Горина (Самара)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 184(8238)
Самарский академический театр оперы и балета прервал вынужденное молчание. 17 августа здесь состоялись два первых концерта оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Истосковавшиеся по хорошей музыке, зрители долго не отпускали маэстро Гергиева со сцены. Фото: Влад Сенько Истосковавшиеся по хорошей музыке, зрители долго не отпускали маэстро Гергиева со сцены. Фото: Влад Сенько
Истосковавшиеся по хорошей музыке, зрители долго не отпускали маэстро Гергиева со сцены. Фото: Влад Сенько

Совершая свое традиционное "Пасхальное" турне по стране, которое из-за пандемии отложили на конец лета, коллектив уже выступил в Твери, Москве, Тихвине, Орле, Казани. Самарская сцена тоже оказалась счастливой и для музыкантов, и для зрителей. Аншлагу помешали разве что особые меры предосторожности, предписывающие рассадку зрителей через кресло. Это же отразилось и на уменьшенном составе оркестра - полтора метра между музыкантами, духовая группа и вовсе играла за защитными экранами.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Но звучание музыки Мендельсона, Мусоргского и Чайковского от ограничений не пострадало, как и всегда бывает у маэстро Гергиева - зал долго не отпускал оркестр со сцены.

Стоит отметить, что данный музыкальный фестиваль, задуманный как приношение 75-летию Великой победы, был адресован также медикам и волонтерам, которые вот уже более пяти месяцев по всей стране держат оборону от коронавируса. Поэтому концерт был благотворительным и, несмотря на различные тональности прозвучавших произведений, оказался мажорным.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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