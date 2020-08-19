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19.08.2020 18:06
Рубрика: Спорт

"Спартак" не смог переиграть "Уфу" из-за нереализованного пенальти

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" в матче третьего тура РПЛ в Уфе сыграл вничью с местным клубом. "Красно-белые" в первом тайме не реализовали пенальти, который был назначен после вмешательства арбитра VAR.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

"Спартак" играл без приболевшего главного тренера Доменико Тедеско против бывшей команды нынешнего генерального директора "красно-белых" Шамиля Газизова. Несмотря на ожидания поклонников "Спартака", не оказалось в заявке на матч и нападающего Александра Кокорина. Зато в запасе был экс-уфимец Остон Урунов.

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Матч для москвичей начался из рук вон плохо. Уже на второй минуте встречи Павел Аликин оказался забыт всеми на стандарте и головой отправил мяч в дальний от Александра Максименко угол.

Правда, вскоре "Спартак" получил право на пенальти. Главный судья не увидел игру рукой со стороны футболиста "Уфы", но бдительный Сергей Карасев, работавший на VAR, указал ему на это. Итог - пенальти. Джордан Ларссон, чей отец Хенрик сегодня вошел в тренерский штаб "Барселоны", не смог переиграть многоопытного Александра Беленова. И все же "Спартак" до перерыва счет сравнял.

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После подачи углового, который исполнил Ларссон, Эсекель Понсе вколотил мяч в ворота уфимцев.

В дальнейшем "Спартак" продолжил осаду ворот "Уфы", но вырвать победу не удалось. Ничья - 1:1. "Красно-белые" набрали после трех туров пять очков. В активе уфимцев на одно очко меньше.

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