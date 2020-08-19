Кокорин не попал в заявку "Спартака" на матч РПЛ против "Уфы"

Нападающий Александр Кокорин не попал в заявку "Спартака" на матч третьего тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы", сообщается на официальном сайте соревнований.

По одним данным он полетел в Уфу вместе с командой, по другим - нет. Но в любом случае в числе 11 игроков стартового состава и запасных его нет.

Кокорин перешел в стан "красно-белых" в начале августа в качестве свободного агента. Перед матчем первого тура против "Сочи" он на тренировке получил повреждение и пропустил две встречи на старте РПЛ. По прогнозам медиков, Кокорин может дебютировать за "Спартак" не раньше воскресенья, когда "красно-белые" сыграют с "Локомотивом" в рамках четвертого тура чемпионата страны.

При этом в заявке москвичей на матч с "Уфой" появился другой новичок - Остон Урунов, он пока в запасе.

Встреча "Уфы" и "Спартака" началась в 16.00. Игра проходит в столице Башкирии.