Новости

В приложении "Московский транспорт" появилось расписание автовокзалов 16:27
Минкомсвязь обеспечит точками wi-fi 25 тыс российских деревень 16:23
В Астрахани двое полицейских спасли тонувшего ребенка 16:21
Кокорин не попал в заявку "Спартака" на матч РПЛ против "Уфы" 16:15
Латвия не признает победу Тихановской на выборах в Беларуси 16:14
Мишустин подписал распоряжение о выплатах классным руководителям 15:59
Лукашенко: Мы должны вернуть белорусам спокойную страну 15:48
Жители Ростова, Краснодара, Москвы больше других в России любят семечки 15:45
В Минобороны Беларуси сообщили о плановых занятиях по боевой подготовке 15:40
На Урале нарушительница режима отказалась надевать маску даже в суде 15:35
Бывшего руководителя общества ветеранов ограбили на 750 тысяч рублей 15:34
В Кремле обеспокоены грубыми действиями в отношении журналистов из РФ 15:26
Рассмотрение дела о ДТП с Ефремовым возобновилось после эвакуации суда 15:04
ФСИН объяснила, почему не пустили Жириновского к Фургалу 15:01
Космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО 14:40
Суд эвакуировали во время слушаний по делу о ДТП с Ефремовым 14:35
Белых носорогов будут вынашивать суррогатные матери 14:34
Минсвязи выпустит конверт с маркой "День белорусской письменности в Белыничах" 14:32
В Кремле заявили об отсутствии необходимости в помощи Беларуси по линии ОДКБ 14:31
Норвегия высылает российского дипломата 14:20
В Германии назвали причины роста заболеваемости коронавирусом 14:18
Путин встретится с Кудриным 14:10
В Кремле рассказали о последствиях отказа США от саммита по Ирану 14:09
Песков объяснил частые звонки Лукашенко Путину 14:02
Россия создаст круглогодичную станцию в Антарктике 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
19.08.2020 16:15
Рубрика: Спорт

Кокорин не попал в заявку "Спартака" на матч РПЛ против "Уфы"

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Киреев / РИА Новости Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Нападающий Александр Кокорин не попал в заявку "Спартака" на матч третьего тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы", сообщается на официальном сайте соревнований.

Кокорин объяснил, почему не сыграл за "Спартак"

По одним данным он полетел в Уфу вместе с командой, по другим - нет. Но в любом случае в числе 11 игроков стартового состава и запасных его нет.

Кокорин перешел в стан "красно-белых" в начале августа в качестве свободного агента. Перед матчем первого тура против "Сочи" он на тренировке получил повреждение и пропустил две встречи на старте РПЛ. По прогнозам медиков, Кокорин может дебютировать за "Спартак" не раньше воскресенья, когда "красно-белые" сыграют с "Локомотивом" в рамках четвертого тура чемпионата страны.

При этом в заявке москвичей на матч с "Уфой" появился другой новичок - Остон Урунов, он пока в запасе.

Встреча "Уфы" и "Спартака" началась в 16.00. Игра проходит в столице Башкирии.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Уфа" Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Песков объяснил частые звонки Лукашенко Путину
Правительство выделит 430 млн рублей на экологические работы в Усолье-Сибирском
ЦИК подготовит предложения по улучшению процедуры регистрации кандидатов
Суд эвакуировали во время слушаний по делу о ДТП с Ефремовым
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста больных COVID-19
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки
"Унижение" и "катастрофа": Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"