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19.08.2020 06:42
Рубрика: Общество

Ржавые сокровища

Омский механик восстанавливает раритетные автомобили
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 184(8238)
На параде в честь 75-летия Победы по улицам Омска проехала колонна ретромашин, испытанных дорогами войны. Дожить до наших дней им помогли мастера-энтузиасты, разыскавшие эту уникальную технику и вдохнувшие в нее новую жизнь. Один из них - полковник в отставке Михаил Засорин, на счету которого полтора десятка восстановленных раритетов.
Сейчас в работе у мастера — трофейный "Опель-капитан" 1939 года выпуска. Фото: Светлана Сибина/РГ Сейчас в работе у мастера — трофейный "Опель-капитан" 1939 года выпуска. Фото: Светлана Сибина/РГ
Сейчас в работе у мастера — трофейный "Опель-капитан" 1939 года выпуска. Фото: Светлана Сибина/РГ

Прошедшие войну автомобили особым комфортом не отличались. Знаменитый ГАЗ-67, например, был без дверей, а вместо крыши - тент. Зато особое устройство подвески помогало ему буквально запрыгнуть на метровую стену, а два ведущих моста - вытащить застрявший в грязи грузовик. У "Эмки" не было печки, а чтобы стекла не запотевали, их смазывали маслом. Но водители и пассажиры, воспринимали ее тогда, как настоящее чудо техники. Запущенный в серийное производство на Горьковском автозаводе в 1936 году, автомобиль М1 (в расшифровке - Молотов-первый) имел передовую для своего времени конструкцию. Регулируемые сидения, противосолнечные козырьки, форточки, прикуриватель, электрический указатель уровня топлива.

Фото: Ирина Белова/РГ
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Всего с конвейера сошло 62888 машин этого типа. Значительная их часть использовалась до конца войны. Однако выпускали "Эмку" только до 1943 года, а потом сборочную линию отдали под грузовики и бронетранспортеры. Затем на смену "Эмке" пришла "Победа". По поводу ее названия есть такая байка: сначала новую машину хотели назвать "Родина", но когда Сталин спросил: "И почем будете Родину продавать?", название изменили.

Раньше машины делали на века, не то, что теперь, уверены поклонники ретротехники.

- Как-то купил "Победу" 1953 года выпуска. Десять лет ржавела под открытым небом - и завелась с ходу, - вспоминает Михаил Засорин. - Моя "Эмка" верой и правдой "служила" в Красной, потом в Советской армии, затем еще поработала в колхозе. Более шестидесяти лет колесила по нашим не особо гладким дорогам - настоящий ветеран труда. Такие машины, конечно, заслуживают уважения.

Сделать из хлама "конфетку"

Сейчас Михаил Засорин восстанавливает уже шестнадцатую по счету ретромашину. С автомобилями связана вся его жизнь. Окончив Сибирский автодорожный институт, по призыву пошел в армию. В инженерных войсках отслужил 29 лет. В звании полковника отправился на заслуженную пенсию. Но лежать на диване принципиально не захотел и начал применять свои знания и навыки в ремонте машин на СТО.

А пятнадцать лет назад у соседа по даче он увидел дышащую на ладан 21-ю "Волгу". Узнав, что тот продает авто, загорелся восстановить. В качестве "доноров" использовал еще две машины этой модели. И сделал настоящую "конфетку", которая до сих пор украшает его коллекцию.

- Одна из проблем - рулевое колесо, которое за годы многолетней эксплуатации полностью съедают бактерии. Дело в том, что для прочности в материал добавляли перемешанную со смолой костную муку, которую и уничтожают микробы. Найти замену "баранки" бывает очень сложно. Но все-таки можно - ГАЗ-21 выпускали до 1970 года, и всего за это время с конвейера сошло почти 640 тысяч экземпляров.

На восстановление "Волги" ушло два года. Столько же - на "Победу".

- Все пришлось переделать, до последнего болта. Перешиты потолок, панели двери, сидения. Шпатлевка, краска - свежие. По сути, это новая машина, - признается мастер. - Всего я восстановил две "Победы", для которых понадобилось четыре "донора". Первая уехала в Сургут, вторая - в Татарстан, в музей ретромобилей.

Там, где клен шумел...

"Помнит" фронтовые дороги и "Опель-Адмирал" 1938 года выпуска. Восстановить его было очень непросто.

Фото: из архива Александра Высоцкого
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- Когда я увидел машину, вид у нее был ужасный. На месте двигателя вырос трехметровый клен. В "живых" остался лишь кузов, капот да верхняя часть дверей. Вместо деревянных деталей - труха, - вспоминает Михаил Засорин. - Но я загорелся. Ведь в России сохранилось лишь три подобных экземпляра.

Известно, что с 1937-го по 1940 год с конвейера сошло 6 404 машины данной марки. Накануне войны с СССР Гитлер отдал распоряжение закрыть производство легковушек - фронту требовались грузовики.

Представительских же кабриолетов-лимузинов "Опель-Адмирал" было выпущено всего 49 штук. Один из них как раз и оказался в Омске. Сутками мастер не выходил из гаража. Практически каждая деталь, каждый винтик сделаны его руками.

- На все ушло более двух тысяч человекочасов да еще двести тысяч рублей, не считая стоимости работы, - отмечает Михаил Засорин. - Но зато машина соответствует всем нормам, прошла техосмотр. Впрочем, как и все мои ретромобили.

"Эмка" более шестидесяти лет колесила по дорогам СССР. Сегодня она снова в строю. Фото: Светлана Сибина/РГ

"Бриллиант" в огороде

Американский "Бьюик С40" 1937 года мастер обнаружил в огороде, где роскошный лимузин представительского класса провалялся в разобранном состоянии почти два десятка лет.

- Когда я увидел, во что машина превратилась, сердце защемило. Ведь она в свое время считалась едва ли не самой совершенной в мире. Даже имела противоугонное устройство. Разве можно бросить на произвол такой уникум? - делится воспоминаниями Михаил Засорин. - Сколько я с ней провозился - отдельная песня. Спасибо советским конструкторам за то, что, создавая собственные линейки автомобилей, многие агрегаты они заимствовали у зарубежных автостроителей. Например, коробка передач "Бьюика" - близнец коробки "Волги", а задний мост - такой же, как у "ЗИМа".

Тем не менее искать приборы, хромированные детали, сиденья, рулевое колесо пришлось едва ли не по всему свету. Зато другого такого экземпляра в Сибири точно нет.

Генеральский трофей

Сейчас в работе у мастера - "Опель-Капитан" 1939 года. В СССР эти автомобили попадали после войны в виде трофеев. Вывести иномарку из Германии могли только высшие военные чины, генералы. А полковники, например, имели право лишь на трофейный мотоцикл, офицеры рангом ниже - на вывоз аккордеона, оружия, картин, посуды.

Фото: www.vk.com/sovietcar
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Омский "Опель-Капитан" после войны сменил несколько хозяев, а затем попал в руки умельцев СТО, которые его разобрали, а вот собрать не сумели. То, что увидел Михаил Засорин, и машиной-то сложно было назвать. Днища, пороги, крылья, стекла отсутствовали напрочь. Тем не менее мастер взялся за реанимацию "Опеля". И сейчас, спустя десять месяцев, "Капитан" уже начал обретать первозданный вид.

Всего в гараже Михаила Засорина двенадцать ретромашин. Несколько он продал. А где военному пенсионеру взять деньги на новый раритет? Одну из последних - "Москвич - 401" - купил житель Тюмени в подарок на 75-летие своего отца. Старик когда-то ездил на таком же авто и был рад вновь почувствовать себя молодым. Не прочь проехать по городу на ретромашине и омские молодожены. Иногда автомобили ретромастера участвуют в съемках исторических фильмов.

P. S.

В гараже Михаила Засорина лежит новая груда ржавого железа, привезенного из Томска. Через пару лет этот металлолом превратится в очередной ретро-шедевр - "Додж" Д13, 1939 года.

Между тем

Увидеть коллекцию ретромашин можно на выставке, которая проходит в Омской крепости каждое последнее воскресенье месяца - с пяти до семи вечера.

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