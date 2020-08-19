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19.08.2020 16:16
Рубрика: Общество

Виктория Абрамченко рассказала об экстренных работах в Усолье-Сибирском

Текст: Алексей Дуэль
Перечень первоочередных мер по ликвидации накопленного экологического вреда в городе Усолье-Сибирское (Иркутская область), где из-за утечек ядовитых веществ с предприятия "Усольехимпром" сложилась катастрофическая экологическая ситуация, утвержден на заседании межведомственной рабочей группы под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщает аппарат заместителя председателя правительства.
Виктория Абрамченко. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Виктория Абрамченко. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Виктория Абрамченко. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

До конца года должны быть завершены демонтаж и очистка от ртути конструкций цеха ртутного электролиза, который стал основным источником загрязнения территории промышленной площадки. Кроме того, надо будет привести в безопасное состояние пять аварийных емкостей с отходами I и II классов опасности, а затем обеспечить их надлежащее хранение и последующую утилизацию. Также будут созданы защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары.

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На решение экологических проблем в Усолье-Сибирском будет выделено 434,8 млн рублей, сообщил на заседании правительства в среду премьер-министр Михаил Мишустин.

"Там действительно непростая ситуация, десятилетиями копились отходы химического производства, - заявил председатель правительства. - Есть загрязнение и почвы, и воды. Выполняя распоряжение президента, правительство выделяет 434,8 млн рублей на неотложные меры для того, чтобы защитить местных жителей. Средства пойдут на первоочередные работы, чтобы обезопасить объекты накопленного вреда окружающей среде".

На промышленной площадке в Усолье-Сибирском предстоит провести комплексную работу, подчеркнула Виктория Абрамченко. Будет и ликвидирован накопленный вред, и создана инфраструктура для социально-экономического развития города.
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"Ключевой задачей является обеспечение комплексного подхода, мы должны системно смотреть на эту промышленную площадку, - объяснила Виктория Абрамченко. - Здесь размещаются 37 предприятий, 14 из них непосредственно работают на этой промышленной площадке. Вместе с правительством Иркутской области и Минэкономразвития мы уже прорабатываем план мероприятий по решению ситуации. Какие-то предприятия можно сохранить, и угрозы для их активной деятельности не существует, а какие-то необходимо вывести с территории. Министерство вместе с правительством региона уже предусмотрели конкретные меры по оказанию помощи этим хозяйствующим субъектам, предпринимателям, в первую очередь. Для них будут созданы новые условия работы на территории города Усолье-Сибирское".

Также вице-премьер предложила внести изменения в законодательство, чтобы собственники опасных предприятий несли ответственность за образовавшийся из-за их деятельности накопленный вред.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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