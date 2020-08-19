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19.08.2020 13:21
Рубрика: Спорт

Два хоккеиста "Амура" заразились коронавирусом

Текст: Максим Домчев

Вслед за новосибирской "Сибирью" в стане еще одного клуба, который участвовал в турнире в Магнитогорске, выявлены заболевания коронавирусом.

Фото: iStock
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 22 миллиона человек

Во вторник стало известно, что 11 хоккеистов и сотрудников "Сибири" после возвращение из Магнитогорска с предсезонного турнира было выявлено заболевание коронавирусом. Все заболевшие изолированы и получают медицинскую помощь.

В среду генеральный директор еще одного участника того турнира - "Амура", Александр Филипенко заявил ТАСС, что и у хабаровчан выявлен COVID-19.

"Пока официально подтверждены двое заболевших. Все предписания клуб выполняет, но в любой момент можно ожидать все что угодно", - сказал Филиппенко.

Помимо "Сибири" и "Амура", в турнире также принимали участие магнитогорский "Металлург" и "Автомобилист" из Екатеринбурга. Пока из этих клубов информации о наличии заболевания у игроков и персонала не поступало.

Старт чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября. "Амур" свой стартовый поединок проведет 3 сентября против череповецкой "Северстали".

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