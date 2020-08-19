"Рособоронэкспорт" поставил в Венесуэлу 43 тысячи тестов на COVID-19

Медицинский работник берет образец крови для быстрого теста на COVID-19 в Каракасе. Фото: AP Photo / Ariana Cubillos

Венесуэла получила гуманитарный груз из России. "Рособоронэкспорт" направил в Республику 450 комплектов тест-систем российского производства для диагностики нового коронавируса. Информацию подтвердили в дипмиссии РФ в Венесуэле.

Гуманитарный груз пришел в Каракас. Каждый комплект рассчитан на 96 человек, уточняет РИА Новости.

В нынешнем году Россия уже дважды направляла медицинский гуманитарный груз в Венесуэлу. По данным Университета Джонса Хопкинса, новым типом коронавируса в стране заболели свыше 34 тысяч человек. Всего же, по данным ВОЗ, в мире выявлено более 21,5 миллиона случаев заражения COVID-19.