СК возбудил дело после гибели российского генерала в Сирии

Следователи установят обстоятельства гибели в Сирийской арабской республике (САР) генерала ВС РФ. В распространенном СК России сообщении отмечается, что "установить все детали преступного посягательства - это не только служебный долг, но и дело чести".

Напомним, 18 августа в САР в результате взрыва самодельного взрывного устройства погиб старший военный советник в звании генерал-майора. Пострадали еще двое военнослужащих. Инцидент произошел в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор. "Адская машина" находилась на обочине дороги и сработала в момент, когда рядом с ней оказалась российская автоколонна.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин подчеркнул, что каждое преступление против российских военнослужащих в САР следователи расследуют "тщательным образом с привлечением и при содействии компетентных органов этого государства согласно ранее достигнутым соглашениям".