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19.08.2020 10:59
Рубрика: Digital

Специалисты фиксируют рост мошенничества в адрес благотворительных фондов

Текст: Иван Черноусов

Group-IB, которая занимается компьютерной безопасностью, зафиксировала серию кибератак на благотворительные фонды, целью которых является вывод денежных средств из организаций. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Фото: iStock
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По данным специалистов Центра реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB, по меньшей мере три крупных благотворительных организации подверглись атакам с использованием спуфинга (подмены адреса) электронной почты с начала августа. Также Group-IB обнаружили следы готовящихся кампаний против еще 7 благотворительных организаций.

В ходе атаки злоумышленники отправляли поддельные письма от лица руководителей благотворительных фондов их коллегам, например, из финансового отдела, с просьбой срочно оплатить лечение кого-то из подопечных организации. Письмо от хакеров получили и сотрудники Фонда Хабенского - в ней якобы директор благотворительной организации просил немедленно перевести средства, собранные для одного из подопечных фонда, на указанные реквизиты.

Digital Интернет Хакерские атаки

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