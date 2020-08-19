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19.08.2020 17:28
Рубрика: Власть

Стало известно имя погибшего в Сирии российского генерала

Текст: Юрий Гаврилов

Российского генерала - инспектора, который ранее погиб в Сирии, звали Вячеслав Гладких. Об этом сообщил председатель уральского совета шефов воинских частей Игорь Михайлов.

"Совет шефов воинских частей, Фонд патриотического воспитания и военно-шефской деятельности выражают соболезнование семье и близким Вячеслава Гладких и готовы их поддержать в нашем общем горе", - сказал Михайлов, чьи слова приводит "Интерфакс".

Он сообщил, что Гладких был командиром 7-й отдельной гвардейской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова, Невского Оренбургской казачьей танковой бригады. "В нашей светлой памяти о нем он навсегда останется именно таким - ответственным и строгим, с горячим сердцем и широкой душой, честным и щедрым, не поддающимся унынию русским офицером", - заявил Михайлов.

На сайте Оренбургского войскового казачьего общества разместили информацию, что Гладких в декабре 2016 года получил звание генерал-майора. Позже его отправили в командировку в Сирию в качестве старшего военного советника.

СК возбудил дело после гибели российского генерала в Сирии

Во вторник в Минобороны сообщили о гибели в Сирии российского старшего военного советника в звании генерал-майора. Имя и фамилия его не назывались. Однако было известно, что причиной смерти стал взрыв самодельного взрывного устройства. При этом были ранены еще двое российских военнослужащих.

Три года назад под Дэйр-эз-Зором погиб другой российский военачальник - старший группы наших военных советников в Сирии генерал-лейтенант Валерий Асапов. Командный пункт, на котором он находился, накрыли мины боевиков.

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