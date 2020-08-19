Трамп заявил, что не хочет сейчас разговаривать с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он отложил торговые переговоры с Китаем, потому что не хочет "с ним разговаривать". Об этом сообщают американские СМИ.

Я отложил переговоры с Китаем. Я не хочу иметь дело с ним сейчас, учитывая то, что они (китайцы - прим. "РГ") сделали с этой страной и миром", заявил Трамп, имея в виду новый коронавирус. На вопрос, когда могут состояться переговоры, президент США ответил: "Посмотрим".

Ранее предполагалось, что представители США и КНР обсудят реализацию первой фазы "торговой сделки" в предстоящую субботу, 22 августа.

17 августа Трамп также заявил, что планирует предложить налоговые льготы американским компаниям, которые выведут свое производство из Китая, и создать 10 миллионов рабочих мест. Таким образом он хочет "прервать зависимость от КНР".