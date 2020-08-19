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19.08.2020 02:42
Рубрика: В мире

Трамп заявил о равных шансах для оппонентов победить на выборах

Фото: AP Photo / Matt York Фото: AP Photo / Matt York
Фото: AP Photo / Matt York

Шансы победить на предстоящих осенью выборах президента в США у представителей двух ведущих партий страны будут примерно равными. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп выступая в Аризоне. Он призвал избирателей бережно относиться к собственному здоровью.

Фото: AFP/Nicholas Kamm
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"Нам нужен каждый голос, который мы можем получить, потому что эти выборы будут с почти равными шансами. Хочу сказать, чтобы вы не болели и были осторожными со своими избирательными бюллетенями", - цитирует Трампа ТАСС.

Президент США в очередной раз раскритиковал журналистов за распространение неточных опросов общественного мнения. Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics, бывший вице-президент Байден опережает нынешнего американского лидера в среднем на 7,7 процентных пункта по популярности среди избирателей. Кроме того, Байден лидирует почти во всех "колеблющихся штатах", где уровень популярности кандидатов от демократов и республиканцев приблизительно равен.

Напомним, голосовать за нового президента США жители страны будут третьего ноября. Основными соперниками на этих выборах станут Дональд Трамп и Джозеф Байден - кандидаты от Республиканской и Демократической партий.

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