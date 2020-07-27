Новости

В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 06:33
Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле 06:20
Экс-замглавы Якутска осужден за злоупотребление полномочиями 06:19
Определены страны Европы с самым доступным бензином 06:04
В Волгограде заработали усиленные ограничительные меры от COVID-19 06:00
Пушков рассказал о страхе президента Украины 05:59
В СК назвали регионы с наибольшим количеством налоговых преступлений 05:35
Стивен Сигал захотел взять "Дальневосточный гектар" 05:27
Большинство россиян поправились от COVID-19 без серьезного лечения 05:24
CNN: Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах 05:22
В Приморье мужчина избил полицейского битой 05:12
Жара стала причиной детонации боеприпасов на военной базе в Ираке 05:00
В Приморье второе казино откроется в августе 04:54
В Гидрометцентре рассказали о "цветении" северных морей в России 04:48
Ким Чен Ын почтил память погибших в Корейской войне солдат 04:26
В США заявили о планах проводить 65 млн тестов на коронавирус в месяц 04:07
На Камчатке медведь убил пенсионера 04:03
Грузовой самолет экстренно приземлился в Японии из-за попавшей молнии 03:46
Центр "Вектор" 27 июля начнет испытание вакцины от коронавируса 03:30
В Одесской области ситуация с танкером "Делфи" признана чрезвычайной 03:30
В Петербурге откроются аквапарки, рестораны и торговые центры 03:23
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву 02:55
В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии 02:51
В аэропорту "Шереметьево" вновь откроется для пассажиров терминал D 02:32
В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом 02:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
27.07.2020 05:22
Рубрика: В мире

CNN: Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах

Фото: EPA/TRACIE VAN AUKEN Фото: EPA/TRACIE VAN AUKEN
Фото: EPA/TRACIE VAN AUKEN

Бывший вице-президент США Джо Байден, решивший побороться за кресло главы государства, лидирует в штатах Аризона, Флорида и Мичиган. Предварительные опросы показывают, что проживающие там люди на предстоящих 3 ноября выборах готовы отдать свои голоса именно за Байдена, а не за Дональда Трампа.

Эксперты не считают, что Трамп потерял шансы на президентство

Например, в Аризоне рейтинг демократа Джо составляет 49 процентов, а вот у кандидата от республиканцев - всего 45 процентов. Самый большой разрыв в голосах наблюдается в Мичигане - 52 и 40 процентов соответственно. Об этом сообщает телеканал CNN.

Уже через 100 дней американцы отправятся к урнам. По данным портала Real Clear Politics, нынешний лидер США Дональд Трамп отстает от 77-летнего Байдена примерно на 9 пунктов. На рейтинг главы Белого дома негативно повлияли неэффективные (по мнению многих) меры в рамках борьбы с коронавирусом, а также вспыхнувшие по всей стране протесты.

Трамп назвал Байдена политическим слабаком
В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

Главное сегодня

ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются
Кандидат медицинских наук назвал отличия COVID-19 от гриппа
СМИ: Домашний интернет подорожает на 10-15 процентов
Вашингтон усилил давление на подрядчиков "Северного потока-2"
Британский музей расскажет о пандемии через 100 лет
Лидеры ЕС согласовали план спасения европейской экономики