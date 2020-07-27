CNN: Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах

Бывший вице-президент США Джо Байден, решивший побороться за кресло главы государства, лидирует в штатах Аризона, Флорида и Мичиган. Предварительные опросы показывают, что проживающие там люди на предстоящих 3 ноября выборах готовы отдать свои голоса именно за Байдена, а не за Дональда Трампа.

Например, в Аризоне рейтинг демократа Джо составляет 49 процентов, а вот у кандидата от республиканцев - всего 45 процентов. Самый большой разрыв в голосах наблюдается в Мичигане - 52 и 40 процентов соответственно. Об этом сообщает телеканал CNN.

Уже через 100 дней американцы отправятся к урнам. По данным портала Real Clear Politics, нынешний лидер США Дональд Трамп отстает от 77-летнего Байдена примерно на 9 пунктов. На рейтинг главы Белого дома негативно повлияли неэффективные (по мнению многих) меры в рамках борьбы с коронавирусом, а также вспыхнувшие по всей стране протесты.