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19.07.2020 18:19
Рубрика: В мире

Опрос: Байден опережает Трампа по популярности

Текст: Юрий Когалов

Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по популярности действующего главу государства Дональда Трампа на 15 процентов.

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Как свидетельствуют результаты опросов, проведенных Washington Post и ABC News, за Байдена готовы сегодня проголосовать 55 процентов респондентов. Трампа поддержали бы 40 процентов опрошенных.

Другое исследование, проведенное телеканалом Fox News, также говорит о том, что Байден в настоящее время популярнее Трампа. Правда, тут разрыв поменьше - только 8 процентов. За демократа Байдена готовы проголосовать 49 процентов респондентов, переизбрание республиканца Трампа намерен устроить 41 процент опрошенных. Еще 10 процентов пока не определились со своей позицией.

Отмечается, что за месяц нынешний глава государства упрочил свои позиции. В июне за него были готовы отдать свои голоса 38 процентов опрошенных, в то время как Байдена поддерживали 50 процентов респондентов.

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Напомним, президентские выборы в США назначены на 3 ноября. Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев. Национальный съезд Демократической партии пройдет 17-20 августа, выдвижение Байдена, уже набравшего необходимое число голосов, не вызывает сомнения.

Но на результаты выборов может повлиять участие третьего кандидата. В начале июля о своем желании побороться на президентский пост заявил рэпер Канье Уэст. Несколько дней назад он зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Однако до сих пор не ясно, будет ли он действительно участвовать в президентской гонке.

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