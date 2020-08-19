В деле Михаила Ефремова появился новый неожиданный эксперт

Некую интригу вызвал допрос независимого эксперта Юрия Фиалко, которого пригласил адвокат актера Эльман Пашаев. Эксперт рассказал суду, что автотехническая экспертиза по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова была проведена не в полном объеме. В частности, по его словам, не был раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления. Он пояснил, что в интернете все чаще появляется информация о том, что хакеры могут взламывать систему управления автомобилем. А еще он сообщил суду об аномалиях, энергетических дырах и сгустках, которые тоже никто в месте аварии не исследовал.

А первым в суде выступил друг Ефремова - актер Никита Высоцкий. Он рассказал, что сразу после ДТП было заметно, что Ефремов находится в шоковом состоянии, потому что когда он его окликнул, тот его не узнал. А еще Высоцкий рассказал суду об актере как очень порядочном человеке и настоящем друге, ответственном отце 6 детей. Как сообщил суду Высоцкий, он сам, Михаил Ефремов и их друзья до сих пор могут и хотят помочь деньгами семье погибшего. И попросил всех поверить, что Ефремов очень сильно переживает.