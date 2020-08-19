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19.08.2020 20:23
Рубрика: Происшествия

Дошли до хакеров и дыр

В деле Михаила Ефремова появился новый неожиданный эксперт
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8239)
Вчера в Пресненском суде в процессе по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова начался допрос свидетелей со стороны защиты.

Некую интригу вызвал допрос независимого эксперта Юрия Фиалко, которого пригласил адвокат актера Эльман Пашаев. Эксперт рассказал суду, что автотехническая экспертиза по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова была проведена не в полном объеме. В частности, по его словам, не был раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления. Он пояснил, что в интернете все чаще появляется информация о том, что хакеры могут взламывать систему управления автомобилем. А еще он сообщил суду об аномалиях, энергетических дырах и сгустках, которые тоже никто в месте аварии не исследовал.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Обнародован настоящий диагноз Михаила Ефремова

А первым в суде выступил друг Ефремова - актер Никита Высоцкий. Он рассказал, что сразу после ДТП было заметно, что Ефремов находится в шоковом состоянии, потому что когда он его окликнул, тот его не узнал. А еще Высоцкий рассказал суду об актере как очень порядочном человеке и настоящем друге, ответственном отце 6 детей. Как сообщил суду Высоцкий, он сам, Михаил Ефремов и их друзья до сих пор могут и хотят помочь деньгами семье погибшего. И попросил всех поверить, что Ефремов очень сильно переживает.

Происшествия Правосудие Суд

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