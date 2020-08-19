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19.08.2020 08:23
Рубрика: В мире

В Мали произошла смена власти

Текст: Максим Макарычев
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку после задержания солдатами во вторник, сообщает государственное телевидение страны. В своем выступлении, которое он озвучил, надев маску, Кейта сказал, что он также распускает правительство и парламент. "Я не хочу кровопролития, чтобы сохранить мою власть", - сказал политик, добавив, что у него не остается иного выбора, как сложить с себя президентские полномочия. По оценке экспертов, смена власти в Мали усилит беспорядки в стране на фоне продолжающихся с 2012 года столкновений с исламистами и стремительно растущей в Мали пандемии коронавируса.
Фото: Ludovic Marin, Pool via AP Фото: Ludovic Marin, Pool via AP
Фото: Ludovic Marin, Pool via AP

Заявление Кейта было сделано через несколько часов после того, как он и премьер-министр Бубу Сиссе были доставлены в военный лагерь Кати недалеко от столицы Бамако, что вызвало осуждение со стороны региональных держав и Франции.

Российские дипломаты находятся в Мали в безопасности

Мятежники утром во вторник взяли под контроль лагерь Кати. Посольство Норвегии в Мали час спустя распространило сообщение о "мятеже в вооруженных силах". Кати - город, расположенный на окраине столицы в 15 километрах от президентского дворца Кулуба. О том, что генеральный штаб вооруженных сил Мали находится под контролем предполагаемых мятежников, сообщил один из местных порталов. Мятеж возглавили полковник Малик Диау, заместитель начальника лагеря Кати, и другой командир - генерал Садио Камара, чуть позже уточнила BBC. Во вторник днем ​​мятежники штурмовали резиденцию главы государства, арестовав президента и его премьер-министра, которые находились внутри здания. Сообщается, что среди других задержанных были сын президента, спикер Национального собрания, министр иностранных дел и министр финансов. Количество солдат, участвовавших в мятеже, неизвестно.

По оценкам аналитиков, военные, пришедшие к власти, долгое время выражали недовольство по поводу низкой, на их взгляд, заработной платы и продолжающегося конфликта с джихадистами, а также в целом были раздражены политикой теперь уже бывшего президента Мали. Противники Кейты обвиняли его правительство в кумовстве, указывая на большое влияние в стране его сына Карима Кейта, который в июле ушел с влиятельного поста председателя парламентского комитета по обороне и безопасности.

Нынешний кризис начался с того, что Конституционный суд признал недействительными результаты с тридцати одного избирательного участка по выборам в парламент страны в марте, вынеся решение в пользу правящей партии. В результате пропрезидентские силы получили еще 10 мест в Национальном собрании и мажоритарное большинство в нем. Экономика Мали, зависящая от золота и хлопка, отмечают наблюдатели, сильно пострадала от действий повстанцев на севере и пандемии COVID-19. В июне бастующие учителя присоединились к акции протеста, также как и военные требуя повышения зарплаты. Новая оппозиционная коалиция во главе с консервативным имамом Махмудом Дико призвала власти к реформам после того, как Кейта, повторно избранный президентом в 2018 году, отверг предложения своих оппонентов, включая формирование правительства единства.

Фото: LUCAS BARIOULET / AFP
В Мали совершена попытка военного переворота

Поворотным в развитии нынешнего кризиса в этой африканской стране, которая имеет ключевое значение для сети транспортных артерий Черного континента, станет позиция официального Парижа. Мали, которая является бывшей колонией Франции, получала большие средства на поддержку экономики и борьбу с джихадистами от французского правительства. Мали является ключевой базой французских войск, сражающихся с исламистами в Сахельском регионе. Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан призвал солдат вернуться в казармы.

Едва появились первые новости о мятеже, ООН и Африканский союз призвали освободить руководителей Мали, которых удерживали военные, сообщила британская вещательная корпорация. Экономическое сообщество западноафриканских государств - Ecowas заявило, что ее 15 государств-членов согласились закрыть свои границы с Мали, приостановить все финансовые потоки в нее и исключить Мали из всех органов, принимающих решения сообщества. Совет Безопасности ООН соберется в среду для обсуждения последних событий в Мали. В этой стране, уточняет АР, находятся около 15 600 миротворцев ООН.

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