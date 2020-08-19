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19.08.2020 15:21
Рубрика: Легковые авто

В США рыба упала с неба и устроила ДТП

Текст: Григорий Гомельчук

В США упавшая с неба рыба - ее не поделили две хищные птицы - повредила автомобиль. Происшествие случилось неподалеку от города Кингстон (штат Теннесси) на трассе I-40, рассказ о нем прислал на местный телеканал владелец пострадавшего автомобиля Эд Лингербер.

Фото: www.twitter.com/TelfordCops
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"Я ехал по трассе I-40, когда увидел орла, которого преследовала скопа - они летели прямо на меня. И тут я услышал, как что-то ударило по моей машине, - рассказывает Эд. - Когда я вышел посмотреть, что случилось с автомобилем, то не мог поверить своим глазам. Орел уронил этого полосатого окуня, и он застрял между бампером и фарой. Теперь я знаю, что для того, чтобы поймать рыбу, не обязательно ходить на рыбалку".

Очевидно, орел поймал окуня в озере неподалеку от трассы, а скопа (крупная хищная птица, занесенная в Красную книгу) решила отобрать у него добычу, но в итоге та не досталась никому.

Подобные происшествия уже попадали в новости. Например, в прошлом году, также в США орел не смог удержать в когтях сома, и уронил его на лобовое стекло движущейся машины. А в Китае кто-то разбил стекло автомобиля рыбой, выброшенной с верхнего этажа высотки.