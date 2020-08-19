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19.08.2020 10:20
Рубрика: Легковые авто

В Узбекистане наладят выпуск электромобилей за 220 тысяч рублей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.hezonev.com Фото: www.hezonev.com
Фото: www.hezonev.com

В узбекском городе Коканд началось возведение завода по сборке электромобилей, об этом сообщила узбекская редакция журнала Forbes. Здесь планируется выпускать электромобили по розничной цене всего 3000 долларов (около 220 000 рублей).

Фото: Виталий Архиреев
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Проект реализует фирма "Шаффоф омад саноат" совместно с китайским партнером, площадь завода составит 30 тысяч кв. м, объем инвестиций - 30 млн долларов, из которых 24 млн долларов выделят китайцы.

Производство электромобилей начнется в следующем году, их планируют продавать на местном рынке и поставлять на экспорт. Есть ли планы по продаже машин в России - не уточняется.

Очевидно, речь идет не о полноценных машинах, а о тяжелых мотоколясках класса L7e с автомобильными органами управления (как российская ZETTA).

В 2018 году сообщалось, что GM Uzbekistan (ныне UzAuto Motors) разрабатывает электромобиль на базе Chevrolet Spark. В каком состоянии этот проект - неизвестно.