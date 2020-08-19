Видео: румынский автомобилист повеселил Сеть своей предусмотрительностью

Легко и приятно быть автовладельцем, когда машина новенькая, самой последней, самой модной модели, когда денег для содержание автомобиля куры не клюют, и когда в каждом автосервисе тебя встречают с распростертыми объятьями, как дорогого и уважаемого клиента. И совсем другое дело, когда и денег в обрез, и машина старенькая. Тогда уж будьте добры, возите с собой все возможные инструменты, запчасти на случай самой невероятной поломки. И буксировочный трос, если на трассе самостоятельно отремонтироваться не сумеете.

Герой этого видео, снятого в Румынии, владелец Volkswagen, видимо, хорошо знает скверный характер своего железного коня, поэтому на всякий пожарный возит с собой все, даже небольшую складскую тележку для поддонов грузоподъемностью до 1,5 тонны. Поэтому, когда замена резины на правом переднем колесе показалась водителю бессмысленной, он просто поставил свой VW на тележку и, переключившись на нейтральную скорость, покатил свою колымагу в ближайшую станцию техобслуживания (или к пункт приема металлолома).

Посетителей известного автомобильного ресурса предусмотрительность мудрого румына искренне восхитила и насмешила. "Это не глупо, если это работает", единогласно решили все под бурные аплодисменты в адрес водителя и под дружный смех.

Единственный вопрос, который взволновал комментаторов: как водитель планирует преодолевать с таким буксиром подъемы и спуски, пусть даже и небольшие? Удерживать катящийся под уклон на нейтральной скорости автомобиль - сомнительное удовольствие. Впрочем, возможно, запасливый герой этого видео и на этот случай что-то держит в своем багажнике...