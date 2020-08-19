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19.08.2020 13:00
Рубрика: Видео

Видео: в Китае полицейский спас котенка из затопленного автотоннеля

Текст: Вадим Давыденко

Из великого множества подразделов нашей видеорубрики (страшные аварии и полезные автолайфхаки, образцы удивительного водительского мастерства и невероятные случаи водительского же головотяпства и т.д. и т.п.) самыми нежно любимыми у читателей являются истории спасения на дорогах маленьких пушистых животных.

Фото: скриншот с https://www.liveleak.com/
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Растерявшихся посреди оживленной трассы щенков и ежиков. Котят, белок и бурундуков, забравшихся под капот, чтобы погреться, и там застрявших. Косолапых смешных медвежат и медведей постарше, мирно обчищавших салон машины от забытых там сладостей и нечаянно вспугнутых хозяевами, и т.д.

Но на этот раз мы гарантируем вам действительно трогательное и душещипательное видео, при просмотре которого даже самый брутальный водитель тягача и даже самый суровый гаишник не смогут удержаться от улыбки умиления: уси-пуси, а кто это у нас тут такой маленький, такой хвостатый и пушистый?

В центральном Китае с начала июля не утихают ливни, которые спровоцировали серьезные наводнения в сельской местности и сравнительно небольшие, но тоже чреватые драматическими последствиями подтопления в городах. Два миллиона человек эвакуированы, более двухсот человек погибли или пропали без вести, ущерб экономике региона идет на десятки миллиардов долларов.

Но что значат все эти груды денег по сравнению с ужасом, который испытал 3-4-месячный котенок, невесть как оказавшийся в подземном тоннеле в центре Чэнду (административный центр провинции Сычуань в центре страны) и застигнутый там наводнением?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Промокший и вусмерть перепуганный зверь голосил изо всех сил, пока его не услышал полицейский, дежуривший на въезде в затопленный тоннель и разворачивавший транспорт на объездную дорогу. С немалым трудом полисмен отыскал спрятавшегося в вентиляции котенка и принес в отделение, где его (зверя, конечно же, а не постового) обсушили, накормили и, как с серьезным голосом уточнили телеведущий, взяли на службу в качестве "полицейского кота". Спасенное животное живо, счастливо и уплетает за обе щеки корм.

Вот, собственно, и вся история об ужасном наводнении и крохотном котейке и если к ее концу вы не улыбаетесь до ушей и не планируете обзавестись еще парой-тройкой усатых-полосатых добавок к уже имеющимся, то значит, вместо сердца у вас старый неисправный двигатель и вообще с вами что-то не так.

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#видео #авто