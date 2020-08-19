Военные психологи помогли экипажу вертолета, "рухнувшего " в Черное море

По легенде учений, корабль, получив сигнал о крушении вертолета над Черным морем, направился в район поиска винтокрылой машины. Одного из членов ее экипажа подняли на борт спасательного вертолета Ка-27ПС. Еще двух летчиков доставили на фрегат с помощью быстроходной лодки.

На "Эссене" пострадавшим оказали медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, через видео-конференцсвязь был организован телемост между кораблем и аэродром "Бельбек". Спасенные летчики смогли пообщаться со своими семьями.

Первый заместитель начальника Главного военно- политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Цыганков рассказал, что на этих специальных учениях делается впервые. "Мы отрабатываем алгоритм работы должностных лиц военно-политических органов по повышению готовности к выполнению задач по предназначению. Также проводится военно-политическая работа в интересах войск материально-технического обеспечения, инженерных войск, специальных видов обеспечения ВКС, Военно-морского флота и других воинских формирований", - отметил Цыганков.

До начала розыгрыша различных эпизодов учения военнослужащие отдали воинские почести защитникам и освободителям Севастополя. Находясь на борту фрегата "Адмирал Эссен", на траверзе мыса Фиолент они отпустили на воду памятные венки..

В Минобороны РФ уточнили, что в специальных учениях в шести районах Юга России задействованы силы и средства военно-политических органов Южного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.