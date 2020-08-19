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19.08.2020 18:50
Рубрика: Власть

Военные психологи помогли экипажу вертолета, "рухнувшего " в Черное море

Текст: Юрий Гаврилов
В рамках учений, которые сейчас проходят в Южном военном округе, специалисты по военно-политической работе совместно с командой фрегата "Адмирал Эссен" и летчиками морской авиации Черноморского флота потренировались в поиске и спасении экипажа условно терпящего бедствие вертолета.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По легенде учений, корабль, получив сигнал о крушении вертолета над Черным морем, направился в район поиска винтокрылой машины. Одного из членов ее экипажа подняли на борт спасательного вертолета Ка-27ПС. Еще двух летчиков доставили на фрегат с помощью быстроходной лодки.

Фото: Максим Коротченко
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На "Эссене" пострадавшим оказали медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, через видео-конференцсвязь был организован телемост между кораблем и аэродром "Бельбек". Спасенные летчики смогли пообщаться со своими семьями.

Первый заместитель начальника Главного военно- политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Цыганков рассказал, что на этих специальных учениях делается впервые. "Мы отрабатываем алгоритм работы должностных лиц военно-политических органов по повышению готовности к выполнению задач по предназначению. Также проводится военно-политическая работа в интересах войск материально-технического обеспечения, инженерных войск, специальных видов обеспечения ВКС, Военно-морского флота и других воинских формирований", - отметил Цыганков.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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До начала розыгрыша различных эпизодов учения военнослужащие отдали воинские почести защитникам и освободителям Севастополя. Находясь на борту фрегата "Адмирал Эссен", на траверзе мыса Фиолент они отпустили на воду памятные венки..

В Минобороны РФ уточнили, что в специальных учениях в шести районах Юга России задействованы силы и средства военно-политических органов Южного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.

Власть Безопасность Армия

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