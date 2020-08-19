Власть
19.08.2020 19:45
Текст: Галина Мисливская

Володин и Андрейченко обсудили взаимодействие законодателей РФ и РБ

Председатели Палаты представителей Нацсобрания РБ Владимир Андрейченко (слева) и Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Председатели Палаты представителей Нацсобрания РБ Владимир Андрейченко (слева) и Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Председатели Палаты представителей Нацсобрания РБ Владимир Андрейченко (слева) и Госдумы РФ Вячеслав Володин. Александр Гальперин/ РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду провел телефонный разговор с председателем Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты) Республики Беларусь Владимиром Андрейченко, сообщает пресс-служба ГД.

"Вячеслав Володин и Владимир Андрейченко обсудили ситуацию в Белоруссии, развитие отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в рамках парламентского измерения", - говорится в сообщении.

Еще одной темой беседы спикеров стало взаимодействие законодателей двух стран в формате Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

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