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Вышел первый трейлер нового фильма Софии Копполы с Биллом Мюрреем

Новости
    19.08.2020, 16:56
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ура! На YouTube-канале студии А24 обнародован первый трейлер новой картины лауреата "Оскара" Софии Копполы "На грани" (On the Rocks). С Биллом Мюррем в главной мужской роли.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Экранная партнерша яхонтового нашего - Рашида Джонс ("Социальная сеть", "Энджи Трайбека", дочь Куинси Джонса, кстати). Она сыграла молодую мать, которая решила наладить контакт со своим отцом - кадровым холостяком и бонвиваном. После чего пара бросается в загул по Нью-Йорку.

Коппола - режиссер, сценарист и сопродюсер.

Напомним (хотя это и лишнее, конечно), что Коппола и Мюррей ранее работали на одной из лучших мелодрам всех времен и народов "Трудности перевода" и на "Очень Мюрреевском Рождестве" в 2015-м.

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