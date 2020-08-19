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19.08.2020 19:20
Рубрика: Власть

Пять человек на место

Завершилась регистрация кандидатов на выборах в регионах
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8239)
Центризбирком подвел итоги регистрации кандидатов для участия в выборах разного уровня, которые пройдут в Единый день голосования 13 сентября. Подавляющее большинство выдвиженцев успешно преодолели этот этап кампании, тем не менее ЦИК продолжит совершенствовать процедуры, чтобы конкуренция на выборах была как можно выше.
Элла Памфилова: Для участия в выборах глав регионов выдвинулись 147 кандидатов, 89 из них зарегистрированы. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Элла Памфилова: Для участия в выборах глав регионов выдвинулись 147 кандидатов, 89 из них зарегистрированы. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Элла Памфилова: Для участия в выборах глав регионов выдвинулись 147 кандидатов, 89 из них зарегистрированы. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

В среду на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова подвела итоги регистрационной кампании, которая завершилась на прошлой неделе. Голосование в сентябре пройдет в 83 регионах страны, всего замещается более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. С начала июня были выдвинуты 171 065 кандидатов, из них зарегистрированы 159 160 человек, или 93%.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах

Наибольшую активность проявили парламентские партии, их представители составили почти две третьих от общего числа зарегистрированных кандидатов. Всего же в выборах всех уровней примут участие члены 30 политических объединений.

Федеральная кампания в этот раз одна - это довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам в Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях. На эти четыре мандата были выдвинуты более 30 претендентов, зарегистрированы 25 человек.

Высокую активность ЦИК фиксирует и на губернаторских выборах, которые пройдут в 18 регионах. В них суммарно зарегистрировано 89 кандидатов из 147, конкуренция составила в среднем пять человек на место. В большинстве случаев претенденты выбывали из гонки из-за полного или частичного непредставления документов, лишь 20% отказов связаны с муниципальным фильтром. Элла Памфилова считает, что в ряде регионов он все еще слишком высок, несмотря на призывы ЦИК снизить барьер.

В 11 субъектах Федерации назначены выборы депутатов региональных парламентов. Здесь зарегистрированы 6227 человек - это почти 80% от всех выдвиженцев.

Высокую активность ЦИК фиксирует и на губернаторских выборах, которые пройдут в 18 регионах

Несмотря на то что конкуренция на выборах этого года довольно высокая, а количество жалоб невелико, в Центризбиркоме намерены продолжить работу над совершенствованием процедуры регистрации. Элла Памфилова напомнила, что в законодательство внесен набор мер, которые, например, "создают более благоприятные условия для кандидатов по сбору подписей". "Все равно мы видим ряд шероховатостей, все равно успокаиваться нельзя, мы видим определенные препятствия и трудности", - сказала она.

По итогам Единого дня голосования ЦИК проведет анализ порядка регистрации кандидатов и подготовит "дополнительные предложения для усовершенствования этой системы". "Я такое поручение вчера дала, будем параллельно работать", - сообщила Памфилова. Она подчеркнула, что в результате выиграют избиратели, поскольку конкуренция на выборах вырастет.

В регионах выросла активность кандидатов и партий на выборах

На заседании в среду ЦИК также огласил итоги проверки случаев двойного голосования по поправкам в Конституцию. Напомним, оно проходило с 25 июня по 1 июля. Как рассказал член комиссии Антон Лопатин, всего выявлено 35 фактов неоднократного получения бюллетеней. Всего рабочая группа ЦИК проверила 23 213 граждан РФ. Нарушители выявлены в 20 регионах страны, а также на зарубежных участках - в Израиле и Великобритании. "В настоящее время 13 участников уже привлечены к административной ответственности в виде штрафа по 30 тысяч рублей, по остальным проводятся процессуальные действия", - сообщил Лопатин.

Бороться с такими нарушениями в ЦИК намерены путем уточнения процедур. "Конечно, можно было бы отказаться от голосования за рубежом, как это сделано в одной из стран (в Израиле. - прим. "РГ"), но стоит ли это делать и лишать наших граждан права голоса?" - задается вопросом зампред ЦИК Николай Булаев.

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