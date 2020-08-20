Новости

Видео: в Москве кремировали певицу Валентину Легкоступову 16:52
Актер рассказал о шестом сезоне "Острых козырьков" 15:51
Джерард "Это - Спарта!" Батлер опять бросил невесту 15:10
На 32-м году жизни умер DJ Spiccoli 14:43
Netflix продлил сериал "Монахиня-воин" на второй сезон 14:24

29-летний певец Тави Пустиу погиб в ДТП, ведя прямой эфир в Instagram

Новости
    20.08.2020, 15:42
Текст:   Олег Усков

Популярный 29-летний румынский исполнитель Тави Пустиу трагически погиб в аварии в Плоешти.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Обнародован настоящий диагноз Михаила Ефремова

Как передает Daily Star, в машину артиста врезался поезд, когда Тави перемещался в ней со своей 24-летней супругой, параллельно жизнерадостно ведя прямой эфир в Instagram. За рулем была жена певца, имя которой не разглашается.

В результате Тави погиб на месте, тело его жены удалось вырезать из обломков, и сейчас она находится в госпитале в критическом состоянии. Фото с места ДТП прилагаются.

Шокирующее видео, где Пустиу в последний момент замечает приближение поезда и кричит от ужаса, доступно в Сети.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
Врач Ефремова заявил, что актер - не алкоголик

За месяц до ЧП певец опубликовал в Facebook пост, в котором написал, что "однажды не тот поезд доставит тебя в нужное место".

Согласно комментарию полиции, причиной драмы стало несоблюдение правил при движении на железнодорожном переезде.

Покойный считался одной из восходящих звезд национальной эстрады.

Новости

Вышел трейлер "Цельнометаллической оболочки" в 4K 13:37
Вышел тизер российской сказки "Конек-горбунок" 12:21
Вышел русский трейлер комедии "Супер Крейзи" с Наталией Орейро 11:55
Онлайн-конференцию DC Fandome разделили на две части 11:36
⧣ видео
Фото: www.kinopoisk.ru
Роуз МакГоуэн обвинила в педофилии режиссера Александра Пэйна 19.08.2020
Киану Ривз объявил о возобновлении съемок "Матрицы 4" 18.08.2020
На Little Big подали в суд за "кражу баса и образа гопников" 18.08.2020
⧣ интернет
Фото: kinopoisk.ru
"Джейме" и "Тайвин" поддержали идею переснять "Игру престолов" 19.08.2020
Клип Little Big с пляшущей едой собрал более 6 миллионов просмотров 17.08.2020
Джейсона Момоа предложили на роль главного злодея в "Человеке-пауке 3" 17.08.2020
⧣ музыка
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big 18.08.2020
СМИ: Поэт и сценарист Борис Пастернак покончил с собой 18.08.2020
Назван состав жюри нового сезона "Голоса" 17.08.2020