29-летний певец Тави Пустиу погиб в ДТП, ведя прямой эфир в Instagram

Популярный 29-летний румынский исполнитель Тави Пустиу трагически погиб в аварии в Плоешти.

Как передает Daily Star, в машину артиста врезался поезд, когда Тави перемещался в ней со своей 24-летней супругой, параллельно жизнерадостно ведя прямой эфир в Instagram. За рулем была жена певца, имя которой не разглашается.

В результате Тави погиб на месте, тело его жены удалось вырезать из обломков, и сейчас она находится в госпитале в критическом состоянии. Фото с места ДТП прилагаются.

Tavy Pustiu Wiki - Tavy Pustiu Biography

Tragedy on Saturday in Ploiești, after a driver was not insured at a railway crossing, and the car was hit hard. In the car, next to the young woman was her husband, the fiddler known as Tavy Puștiu. At https://t.co/L4R4DSgjaQ pic.twitter.com/aStmxecjac — Trending News (@wikiagebio1) August 18, 2020

Шокирующее видео, где Пустиу в последний момент замечает приближение поезда и кричит от ужаса, доступно в Сети.

За месяц до ЧП певец опубликовал в Facebook пост, в котором написал, что "однажды не тот поезд доставит тебя в нужное место".

Согласно комментарию полиции, причиной драмы стало несоблюдение правил при движении на железнодорожном переезде.

Покойный считался одной из восходящих звезд национальной эстрады.