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20.08.2020 21:30
Рубрика: В мире

Споры о Камале

Афроамериканка в качестве вице-президента США устроила не всех демократов
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
Кульминацией завершившегося в четверг в городе Милуоки (штат Висконсин) четырехдневного съезда Демократической партии США стало не рутинное получение номинации Джозефом Байденом, а утверждение в качестве кандидата в вице-президенты на предстоящих ноябрьских выборах Камалы Харрис. Историческое для Америки событие - 55-летняя сенатор от Калифорнии Харрис стала первой в истории страны афроамериканкой, выдвинутой на эту ключевую позицию в Белом доме. Решение весьма символично приурочили к 100-летию ратификации 19-й поправки к конституции США, гарантировавшей американским женщинам право голоса. Впрочем, по мнению комментаторов, за скобками показного "партийного единения" в борьбе за изгнание Дональда Трампа из Белого дома остались серьезнейшие идеологические разногласия в стане демократов.
Харрис "окучит" голоса женской части избирателей, которые недолюбливают Трампа. Фото: Reuters Харрис "окучит" голоса женской части избирателей, которые недолюбливают Трампа. Фото: Reuters
Харрис "окучит" голоса женской части избирателей, которые недолюбливают Трампа. Фото: Reuters

Кандидатуру Харрис горячо поддержала вся верхушка "партии ослов" (эмблема демократов. - Прим. "РГ"). Выступившие на съезде представители американских политических кланов-долгожителей Байденов, Клинтонов, Обамы не стеснялись расхваливать личные и деловые качества выросшей в семье иммигрантов из Ямайки и Индии, а затем сделавшей карьеру в прокуратуре темнокожей однопартийки. Ее достоинства с электоральной точки зрения действительно неоспоримы: Харрис "окучит" голоса женской части избирателей, которые недолюбливают Трампа и, согласно опросам, станут ключевым фактором в исходе президентской гонки. "Цветные" нацменьшинства, выступающая за борьбу с проявлениями расизма американская молодежь, иммигранты - все это гарантированная база поддержки напарницы 77-летнего Байдена по предвыборному тандему.

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Однако именно лоббирование кандидатуры Харрис стареющим демократическим истеблишментом вызывает недовольство в среде прогрессивной, либеральной и центристской группировок демпартии. "(На съезде) Байден объединил разрозненные фракции партии. Но эта разрядка может не продлиться после выборов 3 ноября, кто бы ни победил", - пишет газета The Wall Street Journal. Дело в том, что еще на прошлых президентских выборах в 2016 году мнение прогрессивных функционеров, лидером которых был сторонник левых взглядов сенатор Берни Сандерс, было бесцеремонно проигнорировано руководством Национального комитета демпартии, в результате внутренних интриг которого номинация досталась Хиллари Клинтон. В этот раз их надежды на обновление не только руководства, но и идеологии, а также курса партии за счет вливания свежей крови из выходцев из среднего или рабочего класса вновь не оправдались. Харрис - типичный представитель политистеблишмента, связанная с избирательными кампаниями Обамы - Клинтон и их донорами среди крупного капитала, щедро спонсировавших и ее собственную карьеру в политике. На прошедшем в Милуоки национальном съезде демпартии Харрис подчеркнуто "отгребала" от такого имиджа. "Я боролась против преступных организаций транснационального масштаба. Я имела дело с крупнейшими банками и коммерческими колледжами. Я узнаю хищника, когда вижу его. И я готова драться с ним на посту вице-президента США", - сказала кандидат в вице-президенты США. Причем комментаторы прогнозируют, что Камала Харрис имеет все шансы стать основным претендентом на номинацию от демпартии на президентских выборах в США 2024 или 2028 года.

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