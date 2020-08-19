Байден официально стал кандидатом в президенты США

Билл Клинтон, чья супруга Хиллари четыре года назад потерпела крайне чувствительное для нее поражение на выборах президента, резко раскритиковал Трампа в своем виртуальном выступлении на партийном съезде. "Дональд Трамп говорит, что мы единственная крупная промышленная экономика, где уровень безработицы утроился. В такое время Овальный кабинет должен быть командным центром. Вместо этого он стал центром шторма. Там царит только хаос", - сказал Клинтон в своем пятиминутном послании, записанном заранее из его дома в Чаппакуа.

По словам Клинтона, в случае переизбрания Трамп будет только "обвинять, запугивать и умалять" в течение следующих четырех лет, в то время как Байден "восстановит Америку". "Если вам нужен президент, который часами смотрит телевизор или набрасывается на людей в социальных сетях, он ваш человек", - заключил Клинтон, намекая на нынешнего американского лидера.

Кстати, сам Трамп не будет иметь такой поддержки от своих влиятельных однопартийцев, как Байден от демократов. Бывший президент СЩА Джордж Буш, единственный ныне живущий экс-президент от Республиканской партии, и сенатор Митт Ромни, кандидат от "партии слона" на выборах в 2012 году, дали понять, что не будут участвовать в онлайн-съезде республиканцев, который пройдет на следующей неделе.

Выступления политиков во вторник, отмечает ВВС, были направлены на то, чтобы показать избирателям, что именно Демократическая партия лучше всего подходит американским избирателям для решения накопившихся в США проблем. При этом выступающие явно пытались позиционировать "партию осла" как "единую коалицию", объединяющую как опытных "традиционных демократов", так и "молодых прогрессистов".

Вместе с тем, не все участники съезда были довольны самим фактом выступления Клинтона. Многие молодые демократы выразили разочарование тем, что ему вообще дали слово после того, как движение #MeToo призвало снова расследовать обвинения в сексуальных домогательствах Клинтона на протяжении его карьеры, едва не стоившие ему отстранения от власти в 1990-е годы. Кроме того, американские СМИ активно муссируют тему знакомства экс-президента с ныне покойным миллиардером Джеффри Вайнштейном, обвиненным в многочисленных связях с несовершеннолетними.

Как отмечают аналитики, путь Дональда Трампа к президентству начался с того, что тогдашний президент Барак Обама безжалостно издевался над ним. И именно колкие эпитеты Обамы, уверяет АР, и подтолкнули миллиардера участвовать в выборах в 2016 году, а затем, уже на посту главы Белого дома, аннулировать практически все ключевые сделки и соглашения, достигнутые при его предшественнике. Докладчики на съезде в Висконсине пытались убедить американцев, что Трамп представляет собой "фундаментальную опасность для демократии".

"Он относится к нашей стране, как к своему семейному бизнесу", - предупредила бывший помощник генерального прокурора Салли Йейтс. "Америка, Дональд Трамп отказался от вас", - сказал лидер сенатского меньшинства, один из наиболее влиятельных демократов, Чак Шумер. "Он не будет защищать нашу страну, он не знает, как защитить наши войска. Единственный человек, в котором он заинтересован - это он сам", - сказал бывший госсекретарь Джон Керри.

Демократы не скрывают, что намерены привлечь на свою сторону умеренных республиканцев и не определившихся с волеизъявлением американцев, которым не нравится вызывающее поведение главы Белого дома. Ожидается, что в третий день работы съезда центральным событием станут выступления представителей молодого крыла партии, которым еще предстоит с энтузиазмом принять своего пожилого кандидата. К слову, лидер молодых прогрессистов, конгрессмен Александрия Окасио Кортес родилась в 1989 году, через год после того, как Байден в первый раз выдвигался на пост кандидата в президенты от демократов. События вторника на съезде демократов продемонстрировали то, на что надеется Байден, - представить разнообразие поколений в его коалиции, заключили наблюдатели.