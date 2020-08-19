Билл Клинтон: Белый дом при Трампе стал эпицентром хаоса

Белый дом при Дональде Трампе превратился в эпицентр хаоса. Такое мнение высказал Билл Клинтон, возглавлявший США в период с 1993 по 2001 год.

Экс-президент обвинил нынешнего американского лидера в неумении наладить последовательное управление государством. "Мы являемся единственной крупной промышленно развитой экономикой, где уровень безработицы утроился", - цитирует Клинтона ТАСС. По мнению политика, в Трампе неизменно только одно - решимость не признавать своей ответственности и перекладывать вину на других.

Клинтон призвал голосовать за Джо Байдена, подчеркнув, что он будет кардинально иным президентом. Напомним, выборы президента США намечены на 3 ноября этого года.