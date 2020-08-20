Напомним, 67-летний актер, известный своими эпатажными поступками, в минувшем году действительно выразил намерение упокоиться на Украине. Учитывая, что спутницами жизни знаменитости в последнее время были девушки из стран СНГ, многие списали такое необычное намерение на их благотворное влияние. Однако автором идеи стал именно Дмитрий Корнийчук, его ассистент и друг, уроженец села Загорцы.

"Я говорил Диме: когда я умру, то не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", - рассказал ранее Рурк журналистам. И, как показала практика, не отказался от этой идеи. Формат погребения - гроб или урна с прахом - пока не определен, естественно, не называют его помощники и дату церемонии. Со своей стороны "РГ" желает выдающемуся актеру долгих лет жизни.