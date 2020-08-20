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20.08.2020 21:35
Рубрика: Культура

Выбрал место

После смерти Микки Рурк попадет на Украину
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
Знаменитый американский актер Микки Рурк, ранее выразивший желание быть похороненным на Украине, уже подобрал себе подходящую могилу в селе Загорцы Хмельницкой области. Об этом сообщил в Facebook украинский журналист Юрий Гула со ссылкой на помощника звезды Дмитрия Корнийчука, который лично выбирал могилу для своего патрона. "Помните историю про Микки Рурка, который пожелал быть похороненным в маленьком украинском селе? Эту идею он не оставил! Место для Микки выбрано!" - возвестил радостную новость Гула и приложил снимок сельского кладбища.

Напомним, 67-летний актер, известный своими эпатажными поступками, в минувшем году действительно выразил намерение упокоиться на Украине. Учитывая, что спутницами жизни знаменитости в последнее время были девушки из стран СНГ, многие списали такое необычное намерение на их благотворное влияние. Однако автором идеи стал именно Дмитрий Корнийчук, его ассистент и друг, уроженец села Загорцы.

Фото: kinopoisk.ru
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"Я говорил Диме: когда я умру, то не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", - рассказал ранее Рурк журналистам. И, как показала практика, не отказался от этой идеи. Формат погребения - гроб или урна с прахом - пока не определен, естественно, не называют его помощники и дату церемонии. Со своей стороны "РГ" желает выдающемуся актеру долгих лет жизни.

Культура Кино и ТВ Мировое кино В мире экс-СССР Украина Персона: Микки Рурк

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