Анна Кузнецова: Как повысить качество детства

Иногда первое порождает второе: знаменитый "феномен августа" как месяца несчастий и катастроф объясняют как раз апогеем летнего расслабления - потерей внимательности, бдительности, осторожности. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова собрала в четверг в Москве всероссийское совещание региональных детских омбудсменов, чтобы обсудить детские вопросы с участием экспертов и представителей профильных ведомств и министерств - просвещения, здравоохранения, внутренних дел, Рособрнадзора, Роспотребнадзора, Генеральной прокуратуры и др.

Напомнив главные нововведения в сфере защиты прав детей, начиная от поправок в Конституцию и кончая установкой замков на окна в новостройках (техническое условие, снижающее детскую смертность от выпадения из окон), Анна Кузнецова остановилась на ключевом событии форума - презентации проекта "Качество детства". Он создает цифровую модель оценки актуального состояния дел. По мнению Кузнецовой, проект должен стать не набором правильных слов, а основным инструментом работы института уполномоченного по правам ребенка. "Этот инструмент позволит нам иначе рассматривать даже финансирование детских программ, - считает Анна Кузнецова. - Это наша пилотная работа. Мы должны создать действенную практику и все наши знания перевести в точные предложения". Сегодня, например, в разных ведомствах представляют разную статистику по тем или иным проблемам. По данным Следственного комитета, количество детских суицидов в стране растет, а по данным Росстата, оно падает. Секрет в том, что СК считает по уголовным делам, а Росстат - по данным Минздрава. "У нас не было заказчика", - объяснил цифровую разноголосицу Росстат. Институт уполномоченных по правам ребенка готов стать таким "заказчиком" на достоверную информацию. Но чтобы все это унифицировать, привести к общему знаменателю и приблизиться к реальной картине, "нам надо работать с утра до ночи", подчеркивает Кузнецова.

Все данные о детях будут вноситься оперативно, а не по цифрам двухлетней давности

С помощью нового инструмента надо создать карту, точно описывающую, какая категория детей (возрастная, по семейному положению и т.п.) ущемлена в тех или иных правах. И помочь восстановить эти права, причем не категории детей, а отдельного ребенка. И так во всем - от права на информационную безопасность до права на доступность образования. Все данные должны и будут закладываться в оперативном режиме, а не по цифрам двухлетней давности, как это часто было раньше.

Например, оценка доступности школьного образования предполагает учет выбывших и непродолживших обучение учеников, пропуски детьми уроков и еще целый спектр новых, но важных параметров. "Мы создаем инструмент, которого нет пока ни у кого", - считает Анна Кузнецова, отмечая, что проект предполагает и устойчивую "обратную связь" с родительским сообществом.