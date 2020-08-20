Анна Кузнецова: Как повысить качество детства

Новости

Стали известны доходы Сергея Собянина за 2019 год 19:24
Патриарх Кирилл призвал ограничить посещение Соловков туристами 19:18
Число трудоустроенных в России в августе превысило число уволенных 19:16
Бывшего советника Трампа арестовали за мошенничество 19:10
Хайруллина и Матвеев ушли из "Табакерки" 19:10
Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей 19:01
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом 18:52
Срок годности российской вакцины от коронавируса составит шесть месяцев 18:50
Тизер: названа дата выхода четвертого сезона "Короны" 18:48
Бьорк сыграет славянскую ведьму в фильме режиссера "Маяка" 18:33
Брат смертника на "Манчестер Арена" приговорен к 55 годам тюрьмы 18:30
В Москве осудили киллера за убийство трех человек 18:26
Пилот F-16 проведет воздушный бой против искусственного интеллекта 17:31
В столичном регионе похитили электроэнергии на сумму около 150 млн рублей 17:12
Вышел русский трейлер "Гнезда" с Джудом Лоу 17:09
Беременных женщин вакциной от COVID-19 прививать не будут 17:02
В Кремле отметили факты вмешательства в дела Беларуси извне 16:58
В Москве кремировали певицу Валентину Легкоступову 16:52
Путин оценил влияние санкций по Крыму 16:48
В Польше назвали имя кандидата на пост главы МИД 16:38
Путин заявил о контрпродуктивности давления на руководство Беларуси 16:31
В Анталье начали чипировать морских черепах 16:24
Руководителем Рособрнадзора назначен Анзор Музаев 16:09
Из-за аварии на западе МКАДа на 2 км растянулась пробка 16:07
Хуснуллин пообещал проверить ход восстановительных работ в Иркутской области 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 19:25
Рубрика: Власть

Ребенок с утра до ночи

Анна Кузнецова: Как повысить качество детства
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
Этим летом утонуло больше детей, чем прошлым, на 12 процентов, говорят те, кто выжимает сухую статистику из трагедий. 644 ребенка выпало из окон, 56 из них погибли, это меньше, чем в прошлом году, тут печальная статистика сокращается, но остается тревожной. Лето для детей - пора счастливой безмятежности, а для отвечающих за них взрослых часто экстремального, а то и трагического напряжения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Иногда первое порождает второе: знаменитый "феномен августа" как месяца несчастий и катастроф объясняют как раз апогеем летнего расслабления - потерей внимательности, бдительности, осторожности. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова собрала в четверг в Москве всероссийское совещание региональных детских омбудсменов, чтобы обсудить детские вопросы с участием экспертов и представителей профильных ведомств и министерств - просвещения, здравоохранения, внутренних дел, Рособрнадзора, Роспотребнадзора, Генеральной прокуратуры и др.

Кузнецова: Готовы документы для возвращения в РФ из Сирии 122 детей

Напомнив главные нововведения в сфере защиты прав детей, начиная от поправок в Конституцию и кончая установкой замков на окна в новостройках (техническое условие, снижающее детскую смертность от выпадения из окон), Анна Кузнецова остановилась на ключевом событии форума - презентации проекта "Качество детства". Он создает цифровую модель оценки актуального состояния дел. По мнению Кузнецовой, проект должен стать не набором правильных слов, а основным инструментом работы института уполномоченного по правам ребенка. "Этот инструмент позволит нам иначе рассматривать даже финансирование детских программ, - считает Анна Кузнецова. - Это наша пилотная работа. Мы должны создать действенную практику и все наши знания перевести в точные предложения". Сегодня, например, в разных ведомствах представляют разную статистику по тем или иным проблемам. По данным Следственного комитета, количество детских суицидов в стране растет, а по данным Росстата, оно падает. Секрет в том, что СК считает по уголовным делам, а Росстат - по данным Минздрава. "У нас не было заказчика", - объяснил цифровую разноголосицу Росстат. Институт уполномоченных по правам ребенка готов стать таким "заказчиком" на достоверную информацию. Но чтобы все это унифицировать, привести к общему знаменателю и приблизиться к реальной картине, "нам надо работать с утра до ночи", подчеркивает Кузнецова.

Все данные о детях будут вноситься оперативно, а не по цифрам двухлетней давности

С помощью нового инструмента надо создать карту, точно описывающую, какая категория детей (возрастная, по семейному положению и т.п.) ущемлена в тех или иных правах. И помочь восстановить эти права, причем не категории детей, а отдельного ребенка. И так во всем - от права на информационную безопасность до права на доступность образования. Все данные должны и будут закладываться в оперативном режиме, а не по цифрам двухлетней давности, как это часто было раньше.

Например, оценка доступности школьного образования предполагает учет выбывших и непродолживших обучение учеников, пропуски детьми уроков и еще целый спектр новых, но важных параметров. "Мы создаем инструмент, которого нет пока ни у кого", - считает Анна Кузнецова, отмечая, что проект предполагает и устойчивую "обратную связь" с родительским сообществом.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

Главное сегодня

Путин назвал главное качество управленца
Минпросвещения: 1 сентября школы вернутся к полноценному режиму работы
Мутко: Около 40% российских семей не могут позволить себе ипотеку
Минкомсвязь удалила использовавшиеся для цифровых пропусков данные
Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг