Apple стала самой дорогой компанией в мире

Технологический гигант достиг знакового рубежа всего через два года после того, как в 2018 году стал первой в мире корпорацией с капиталом в триллион долларов.

Единственной компанией, которая достигла уровня два триллиона, до сих пор была саудовская государственная компания Saudi Aramco. Это случилось после того, как она впервые разместила свои акции на фондовых биржах в декабре прошлого года. Однако после падения стоимости ценных бумаг на 57% в конце июля именно американская корпорация возглавила рейтинг самых дорогих компаний в мире.

В среду цена акций Apple составила 467,77 доллара, что и превысило отметку ее капитала в два триллиона долларов, отмечает ВВС. В целом, акции производителя iPhone в этом году выросли более чем на 50%, несмотря на глобальный коронавирусный кризис. Отметим, что производственные проблемы, вызванные остановкой предприятий и розничной торговли по всему миру, вынудили компанию работать не на полную мощность, и, в частности, отложить выпуск iPhone 12, который ожидался еще в начале лета.

На этом фоне Apple сталкивается с растущими в том числе среди американских конгрессменов вопросами о том, справедливо ли она использует свое преимущество на цифровых рынках, особенно через App Store. Дискуссии достигли апогея на прошлой неделе, когда игра Fortnite была исключена из App Store, а разработчики Epic Games публично обвинили Apple в том, что она использует свои возможности для предотвращения конкуренции, сообщает Independent.

Резкий рост капитализации Apple, по оценке аналитиков, отражает растущую уверенность инвесторов в ее переходе от продажи iPhone и других гаджетов к услугам для своих пользователей, а также уверенности в том, что клиенты продолжат покупать ее культовые гаджеты, несмотря на острые финансовые проблемы. В ов ермя пандемии потребители продолжили активно приобретать iPhone, iPad и Mac в интернете, несмотря на то, что многие обычные магазины и цифровые гипермаркеты оставались закрытыми несколько месяцев. Выручка Apple выросла во всех категориях и во всех географических регионах в третьем финансовом квартале, закончившемся 27 июня, в то время как экономика США показала худшие темпы со времен Великой депрессии. Теперь, когда Amazon, Microsoft и Alphabet, владелец Google, стоят около одного триллиона долларов или больше, крупные технологические компании США вместе оцениваются в шесть триллионов долларов, фактически поглотив весь мировой цифровой рынок.