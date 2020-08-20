"Бавария" и "ПСЖ" сыграют в финале Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" стала вторым финалистом Лиги чемпионов, переиграв "Лион" - 3:0.

Во втором полуфинале встретились две команды, которым удалось преподнести сенсации в четвертьфиналах. Французский клуб, который не имел нормальной игровой практики из-за досрочного завершения чемпионата страны, выбил из борьбы "Манчестер Сити", а то, что сделала "Бавария" с "Барселоной" явно превосходит слово "разгром".

Многие верили, что "Лиону" удастся совершить ещё одно чудо. Об этом же открыто говорили и звёзды из "ПСЖ", который вышел в финал днём ранее.

Но чуда не случилось. Ещё в первом тайме Серж Гнабри дважды поразил ворота французского клуба, сделав их шансы отыграться призрачными. В самом конце матча победную точку в матче поставил Роберт Левандовски, забивший гол головой.

23 августа в 22:00 по московскому времени в решающем матче встретятся "ПСЖ" и "Бавария".