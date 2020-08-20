Болтон: Трамп считал Украину частью России

Экс-советник нынешнего президента США Джон Болтон в эфире телеканала Puls 24 рассказал, что Дональд Трамп плохо разбирается во внешней политике и ему часто приходится объяснять очевидные вещи.

"Например, я рассказывал, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. Я думаю, что такая же проблема была, когда речь шла об Украине. Он считал, что это часть России", - поделился своими мыслями Болтон, который был советником Трампа по национальной безопасности чуть больше года - с апреля 2018-го по сентябрь 2019-го.

По словам Болтона, американский лидер спрашивал, является ли Финляндия частью России, а еще не знал, что Великобритания - ядерная держава.

Трамп, в свою очередь, назвал бывшего советника глупцом. "Обиженный скучный дурак, который хотел только одного - устроить войну. Ничего не понимал, и был с радостью мной уволен", - написал политик в Twitter.