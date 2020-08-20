Брат смертника на "Манчестер Арена" приговорен к 55 годам тюрьмы

Суд признал, что Хашем Абеди помог своему старшему брату Салману спланировать и организовать злодеяние, в результате которого 22 мая 2017 года погибли 22 человека, самому младшему из которых было девять лет, и сотни были ранены. 92 человека, в основном - молодые люди, стали инвалидами на всю жизнь. Хашем Абеди поддержал устрашающий план своего брата и помог ему разработать разрушительную бомбу, а также использовать шрапнель и химикаты для создания смертоносной взрывчатки. Братья начали планировать террористическую атаку за пять месяцев до взрыва, заставляя ничего не подозревающих друзей покупать химические вещества для изготовления бомб через свои учетные записи на сайте одного из крупнейших онлайн-ресурсов, уточняет издание Manchester Evening. Они изготовили пояс смертника в своей квартире на 12-м этаже в доме манчестерского района Блэкли, где проживали выходцы из арабских стран.

Суд постановил, что Хашем Абеди виновен так же, как и его брат, который взорвал пояс смертника в конце концерта американской певицы Арианы Гранде. 23-летний Абеди отказался покинуть свою камеру в Олд-Бейли для вынесения приговора, что предусматривалось ограничительными мерами во время пандемии и услышал вердикт в виртуальном формате, сообщает ВВС. По словам судьи, он не имеет законных полномочий требовать от тюремных служащих физически доставить обвиняемого на скамью подсудимых.

В ходе двухдневного слушания по делу суд заслушал эмоциональные показания родственников погибших. Родители плакали, вспоминая момент, когда узнали, что их близкие умерли. Некоторые держали фотографии своих детей, отдавая им дань памяти, и рассказывали о "разрушительном горе", которое постигло их.

Судья Джереми Бейкер назвал это преступление "крупномасштабным, смертоносным по умыслу, ужасающим по своим последствиям". Наказание для Абеди не предусматривает условно-досрочного освобождения, а значит, при благоприятном для себя исходе он может выйти на свободу глубоким стариком. Абеди, уроженец Манчестера, которому тогда исполнился 21 года, накануне теракта уехал в Ливию, был арестован местными силовиками и экстрадирован обратно в Великобританию для предания суду. В марте этого года присяжные признали его виновным по 22 пунктам обвинения в убийстве, покушении на убийство, а также в сговоре с целью взрыва.