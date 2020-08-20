С началом осени начнется и новый театральный сезон - большинство театров готовы распахнуть двери уже в середине сентября. Что ждет зрителей во все еще зыбкой постпандемийной реальности?

Уходим от шахматной рассадки: Министерство культуры разработает новые правила размещения зрителей в залах и уже к концу августа представит свои предложения Роспотребнадзору. От нормы заполнять зал наполовину планируют уйти.

- Наше предложение точно не будет повторять шахматную рассадку. Хотя ограничения будут - мы рассматриваем наиболее оптимальный вариант, - рассказала заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Единого дня открытия театров, как это было с музеями, не будет:

- Каждый театр это решит самостоятельно. Сейчас завершается репетиционный период, идут сборы трупп, - отметила Алла Манилова.

В Большом - внеплановая премьера. Балетная жизнь здесь начнется 10 сентября: на Новой сцене представят "Четыре персонажа в поисках сюжета". Проект был задуман в разгар карантина, чтобы артисты могли как-то отвлечься, а теперь вылился в премьеру со звездными именами.

- Эта идея пришла в изоляции в конце апреля. Ситуация была сложная, все скучали по работе, и мне захотелось увлечь артистов, придать им силу, энергию, надежду, - рассказал руководитель балета Большого театра Махар Вазиев.

Есть надежда отказаться от шахматной рассадки и увидеть на сценах первые реальные премьеры

Новая постановка объединит одноактные балеты зарубежных хореографов "Девятый Вал" Брайана Ариеса, "Всего лишь" Симоне Валастро, "Угасание" Димо Милева и "Тишину" Мартина Шекса. Зрители увидят Светлану Захарову, Екатерину Крысанову, Ольгу Смирнову, Владислава Лантратова, Артемия Белякова и других именитых артистов.

Не исключено, что "Четыре персонажа в поисках сюжета" войдут в будущем в репертуар театра, сообщил Махар Вазиев.

Объявил дату своего открытия Александринский театр - 2 сентября. Пока же по законам пандемийного времени коллектив общается с публикой онлайн: 21 и 24 августа в мессенджере WhatsApp будет представлен спектакль о подростках "Через час". В театре отмечают, что это "документальный социальный форум-театр, сеанс доверительного разговора с подростками, и не только". В основе постановки - реальные истории подростков, которые повествуют о поворотных моментах в их жизни.

В числе первых "реальных" премьер - спектакль Андрия Жолдака по роману Золя "Нана", который не смогли показать из-за пандемии в прошлом сезоне.