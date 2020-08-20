Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей

Вакцинация врачей и учителей вакциной против COVID-19 начнется на следующей неделе. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Прививки будут строго добровольными - напомнил Дмитриев, а раньше об этом же говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, уточнив, что "заставлять никого не будем, будем действовать методом убеждения".

Вакцинация групп риска стартует параллельно с началом широкомасштабных международных клинических испытаний новой вакцины - в ней примут участие 40 тысяч человек не только в России, но и в ряде зарубежных стран. На этом этапе предстоит убедиться в эффективности вакцины на большом пуле участников, а также оценить ее противоэпидемические свойства.

Участие в клинических испытаниях ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппин, а также, возможно, Индии или Бразилии (это пока на стадии обсуждения) предполагает, что после их завершения эти страны смогут производить российскую вакцину на собственных предприятиях.