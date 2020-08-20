Fiat Chrysler выпустил идеальный автомобиль для преодоления бездорожья

Ram 1500 TRX хоть и построен на основе полноразмерного пикапа RAM 1500, любимца фермеров и рабочих среднего запада США, зверь совершенно иной породы.

Во-первых, его шасси до основания переработано. Лонжероны рамы изготовлены из более толстой стали, поперечины сконструированы заново, все ради существенного прироста прочности и жесткости.

Схема подвески не изменилась - независимая конструкция с двойными поперечными рычагами спереди, пятирычажная с жестким мостом сзади и пружинами по кругу, но сами рычаги оригинальной конструкции - передние, изготовлены из алюминия и имеют увеличенный до 33 см диапазон хода, задние адаптированы под установку тяжелого моста Dana 60.

В качестве демпфирующих элементов использованы регулируемые амортизаторы Bilstein Black Hawk с выносным резервуаром со сжатым азотом. 35-дюймовые покрышки AT размерности 325/65R18 специально для Ram 1500 TRX изготовил Goodyear. Все вкупе дало дополнительные 5 см клиренса, до суммарных 29 см.

Фото: Пресс-служба Fiat Chrysler.

Под капотом установлена "восьмерка" Chrysler HEMI 6.2 с приводным воздушным насосом от купе Dodge Challenger Hellcat мощностью 702 л.с. и крутящим моментом 880 Нм. Разгон 0-100 км/ч у пикапа занимает около 4,5 с. Воздушный тракт с забором воздуха через прорезь в капоте оснащен многоуровневой системой фильтрации, чтобы поднятая пыль пустыни не попала в двигатель.

Трансмиссия с постоянным приводом на все 4 колеса, демультипликатором и дисковой блокировкой заднего дифференциала. Опционально доступны блокировка переда и размыкаемый принудительно передний стабилизатор.

Главное отличие Ram 1500 TRX в интерьере от других Ram 1500 - рычаг трансмиссии на привычном месте между сиденьями (у других - селектор выполнен в виде вращающейся шайбы на консоли). К тому же Ram 1500 TRX первым из всех автомобилей FCA получил проекцию данных на лобовое стекло.

Внешне Ram 1500 TRX за любой другой Ram 1500 принять просто невозможно, его кузов шире на целых 20 см за счет новых крыльев с выдающимся рельефом, на 16 см шире колея, и внешний край колес еще на 2 см дальше от ступиц. Он со всех сторон облачен в прочную "броню" из грубого черного пластика, а его капот испещрен воздушными окнами.

Ram 1500 TRX предназначен для продажи только на территории Северной Америки. Цена стартует от 71 690 долларов (5,26 млн рублей).