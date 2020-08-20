Как правильно разместить вещи в багажнике

Даже большой багажник можно набить настолько неудачно, что туда влезет совсем мало вещей. А вот грамотно размещенная поклажа заполнит объем максимально эффективно: так, что даже небольшой автомобиль сможет довезти до курорта чемоданы на целую семью.

Работа по организации места в багажнике должна начаться еще дома. Необходимо собрать разные сумки: в большой жесткий чемодан упаковывается все самое хрупкое и тяжелое, в несколько маленьких мягких - одежда и обувь. Ими можно будет уплотнить пространство вокруг чемодана, чтобы он не мотался по багажнику.

Самое тяжелое и объемное - тот самый чемодан - нужно разместить в центре внизу и по возможности закрепить. Лучше поставить его вплотную к спинке пассажирского сиденья. Если чемоданов получилось два, то стоит уложить их рядом на дне багажника, а не друг на друге.

Важно не нарушить развесовку груза по осям машины, пишет aif.ru. Это уже вопрос не эргономики, а безопасности. Для этого самый тяжелый груз стараются сдвинуть внутрь базы автомобиля.

Более легкими и мягкими сумками нужно выложить пол вокруг чемодана. Сверху кладутся спортивный инвентарь, гаджеты, игрушки и прочее. Свободное пространство вокруг утрамбовывается свертками с одеждой и другими мягкими пакетами.

После того, как багажник заполнен, нужно осмотреть машину. Если одно из колес просело, то груз следует перераспределить. Подвеска должна нагружаться равномерно, иначе велик риск повредить в дороге амортизаторы.

Незакрепленный чемодан при резком маневре может вызвать занос задней оси. Перегруз автомобиля приводит к износу подвески и трансмиссии, увеличивает тормозной путь.

Машина В-класса способна перевозить в среднем 400 кг вместе с пассажирами, С-класса - 500 кг. Для кроссоверов цифры примерно те же.

Кстати, для кроссоверов и хэтчбеков не следует класть тяжелые вещи на полку над багажником. Любо резкое торможение отправит эти предметы прямиком в салон, а это может закончиться печально.