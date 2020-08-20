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20.08.2020 19:45
Рубрика: Общество

Феномен Бетховена

Как создавал шедевры потерявший слух великий композитор
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
Великий Бетховен, чей 250-летний юбилей отмечается в этом году, свою знаменитую "Девятую симфонию" и другие известные произведения создал, практически полностью потеряв слух. Как такое возможно? Этот феномен для "РГ" объяснил один из авторитетных отоларингологов, заместитель главного врача московской городской больницы № 29, профессор Михаил Григорьевич Лейзерман:
Бетховен при почти полной глухоте играл музыку мысленно. Фото: AP Бетховен при почти полной глухоте играл музыку мысленно. Фото: AP
Бетховен при почти полной глухоте играл музыку мысленно. Фото: AP

- С 20 лет Бетховен начал ощущать шум в ушах (тинитус), который постепенно усиливался и был одним из признаков заболевания внутреннего уха. Это в дальнейшем привело к глухоте. Причины заболевания композитора неизвестны. Однако исследования немецких ученых показали, что в волосах и костях Бетховена было повышено содержание свинца, попавшего в организм, вероятно, из бокалов для вина, в стенках которых был свинец, или из самого вина из-за добавок свинца, использовавшегося в то время в качестве усилителя вкуса. Свинец вызвал хроническую интоксикацию, проявлением которой и стало поражение слуховых нервов, а также печени и почек. Это было обнаружено при вскрытии. А умер великий глухой в возрасте всего 55 лет!

Фото: iStock
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Встает вопрос: а как же, не слыша звуков, можно было писать и исполнять музыку? Для ответа необходимо знать, что при воздействии звука на ухо существует два вида проводимости. Воздушная - когда ушная раковина, слуховой проход, барабанная перепонка, слуховые косточки передают колебания на жидкости внутреннего уха. И костная - когда колебания костных капсул лабиринта передаются на жидкостные составляющие внутреннего уха. Поэтому при проверке слуха камертонами или на аудиометре мы отмечаем значения как воздушной, так и костной проводимости и.

Если взять камертон и приложить его к костям черепа или к передним зубам, мы почувствуем вибрацию и услышим звук. Это и будет результатом проверки костной проводимости. Именно этим способом и воспользовался великий и глухой композитор. Вначале он применял специальный "ушной рожок" с расширением на конце. А потом стал брать в сжатые зубы деревянную палочку, которая вторым концом упиралась в переднюю панель фортепьяно! Таким образом он различал звуки. Бетховен обладал необыкновенными музыкальными способностями, позволяющими ему сочинять музыку "мысленно", а потом уже записывать ноты. Среди больших музыкантов есть люди, которые также способны "играть музыку мысленно". Однако делать это при почти полной глухоте способен был лишь гениальный Бетховен!

Фото: iStock
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Если у поэтов мысли складываются в стихи, то у больших музыкантов в голове звучат мелодии. Это дар свыше. Дар, дарованный природой. Это врожденные способности, которые могут стать основой гениальности. Поэтому задача родителей и педагогов - понять и развить эти задатки, направить их в нужное русло, и тогда, возможно, появится гениальный композитор, певец или скрипач!

Кстати, в настоящее время людям с выраженным снижением слуха проводится специальное лечение, а при его неэффективности подбирается слуховой аппарат, который также может быть использован для улучшения слуха как по воздуху (в слуховой проход) или по кости (в заушную область), или в сочетании этих способов передачи звука. Кроме того, один из современных способов помощи глухим пациентам - кохлеарная имплантация, когда специальный имплантат устанавливается в тканях черепа и передает звуковые волны непосредственно во внутреннее ухо.

Вероятно, сегодня Бетховену можно было бы помочь услышать свою музыку

Ныне специализированная помощь слабослышащим и глухим пациентам на достойном уровне и способна улучшить слух абсолютному большинству больных. Жаль, что Бетховен не дожил до наших дней! Вероятно, ему можно было бы помочь услышать свою музыку даже без помощи деревянной палочки в зубах.

Общество Здоровье Культура Музыка Классика Статьи и колонки Ирины Краснопольской

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