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20.08.2020 10:34
Рубрика: Легковые авто

Китайцы разрабатывают дешевый аккумулятор без никеля и кобальта

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Никель и кобальт - ключевые материалы в аккумуляторах современных электромобилей. Но эти металлы дороги и сложны в добыче, поэтому производители батарей стремятся найти им замену.

Фото: Пресс-служба JAC.
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Китайская компания Contemporary Amperex Techology (CATL) уже подписала контракт, предусматривающий поставку литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов на конвейер Tesla в Китае. Они дешевле традиционных, но обладают меньшей плотностью энергии.

Теперь же CATL объявила о разработке еще одной батареи нового типа. Никаких подробностей китайцы не сообщают, но можно ожидать, что в ближайшее время электромобили станут доступней и совершенней.

Ранее CATL пообещала запустить в производство батарею с ресурсом в два миллиона километров, а также предложила технологию, позволяющую встраивать аккумуляторы непосредственно в раму автомобиля.