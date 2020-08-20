Кто, когда и на каких условиях готов переводить авто на газ

Это следует из опроса, проведенного по поручению кабмина Аналитическим центром (АЦ) при правительстве РФ среди региональных властей, федеральных министерств, компаний и ассоциаций. Наиболее перспективные регионы для развития рынка ГМТ - те, где уже есть заправки, много автомобилистов и есть туристические или миграционные потоки. Например, Татарстан, Башкортостан, Свердловская область, целый ряд южных регионов - Крым, Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская и Волгоградская области.

В последние пять лет цены на метан растут медленнее, чем на бензин и дизель (+2,5 руб./л против 10,4 руб./л и 13,4 руб./л соответственно). Это главный фактор экономии при переводе транспорта на газ, так как оборудование окупается менее чем за год при годовом пробеге более 40 тысяч км или за два года при пробеге 20-40 тысяч км, следует из расчетов АЦ. Метан при этом более актуален для легковушек, а для грузовиков приоритетнее переход на сжиженный газ (СПГ): пробег самосвала "КАМАЗ" при заправке СПГ на тысячу рублей составит 130 км против 45 км на дизеле. Вероятно, именно грузовой транспорт может стать драйвером развития рынка ГМТ, так как при магистральных перевозках потребление газа резко возрастет. Пока что это невозможно, так как даже южная полоса России не обеспечивает проезд от заправки до заправки, отмечает директор по газомоторной технике "КАМАЗа" Евгений Пронин.

Магистральные перевозки способны подстегнуть спрос на газ, поэтому драйвером развития рынка можно рассматривать грузовики

Сейчас в госпрограмму по ГМТ включены 27 регионов, в которых строительство газовых заправок стоит на первом месте. Из них 23 региона подавали заявки на субсидии в 2020 году (в том числе на софинансирование установки газобаллонного оборудования), следует из данных Минэнерго России. Всего в ближайшие четыре года из федерального бюджета на развитие рынка уйдет около 20 млрд рублей. По мнению советника гендиректора "Газпром газомоторное топливо" Сергея Колина, перечень надо расширить еще 33 регионами, а объем субсидий - на 7 млрд рублей. Вероятно, заправки и правда стоят на первом месте, показывает опыт Белгородской области: там сначала дождались выхода станций на достаточную загрузку, затем подключили перевод коммунальной техники на газ (не без региональных субсидий) и запустили центр по переводу транспорта на газ по принципу "одного окна".

Приемлемый уровень загрузки станции заправки КПГ - более 65% от проектной мощности, при этом в среднем в России он не выше 40%, говорит начальник департамента по ТЭК и ЖКХ АЦ при правительстве РФ Виктория Гимади. Пока не вырастет число потребителей, загрузка вряд ли увеличится. Искомый уровень при сохранении текущих темпов роста рынка может быть достигнут к 2025 году, полагает Гимади.